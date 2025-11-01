Manuel Adorni fue designado como nuevo Jefe de Gabinete y agradeció a Javier y Karina Milei

El ahora exvocero presidencial, Manuel Adorni, fue designado como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros por el presidente Javier Milei, luego de la renuncia presentada por Guillermo Francos.

A través de sus redes sociales, Adorni expresó su agradecimiento al mandatario por la designación y aseguró que la nueva etapa de gobierno estará enfocada en “profundizar las reformas estructurales”.

“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, escribió Adorni.

El funcionario también extendió su agradecimiento a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por “la confianza y el apoyo permanente”, y cerró su mensaje con una frase habitual en el oficialismo: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen.”

Con este nombramiento, Adorni pasará a ocupar uno de los cargos más importantes del Gobierno, en un contexto de reconfiguración del Gabinete Nacional tras las elecciones legislativas de octubre.