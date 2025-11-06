Las entidades financieras no atenderán al público y estarán restringidas algunas operaciones por el día de los trabajadores del sector.
Comenzó el juicio oral por la Causa Cuadernos con Cristina Kirchner imputada y más de 80 acusados
El Tribunal Oral Federal N°7 inició las audiencias virtuales del proceso que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública.Nacionales06/11/2025
Con audiencias virtuales y con Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados, comenzó hoy el juicio oral y público por la denominada Causa Cuadernos, uno de los expedientes de corrupción más resonantes de los últimos años. En total, 86 personas se sentarán en el banquillo, entre ellas exfuncionarios, empresarios y choferes.
El Tribunal Oral Federal N°7 dispuso que las audiencias se desarrollen de forma remota a través de la plataforma Zoom, y que todo el debate sea transmitido en vivo por YouTube para garantizar la publicidad del proceso.
La fiscal general Fabiana León definió el expediente como “el paradigma de la gran corrupción”. La acusación alcanza a 19 exfuncionarios, 65 empresarios, dos choferes y a la expresidenta, y sostiene que existió una estructura de recaudación de sobornos desde el Poder Ejecutivo. Según la hipótesis fiscal, empresas de la construcción, energía y transporte habrían pagado coimas para acceder a contratos del Estado.
El caso se inició en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró en cuadernos los presuntos traslados de dinero y luego se convirtió en “imputado colaborador”.
El tribunal estará integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
Durante el proceso, se espera que las defensas vuelvan a cuestionar la validez de los cuadernos, pese a que un peritaje oficial los confirmó. Los abogados sostienen que los escritos contienen “tachaduras, sobreescrituras y alteraciones”. También podrían reavivarse los planteos sobre el inicio de la investigación, con críticas al fallecido juez Claudio Bonadio y denuncias de presiones a empresarios arrepentidos.
En una foto difundida por la Casa Rosada, el Presidente se mostró con los nuevos funcionarios. Entre ellos se muestra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien iba a ser desplazado.
El Presidente confirmó a través de sus redes sociales la designación del “Colo” Santilli, quien tendrá a su cargo el diálogo con gobernadores y legisladores.
Del apoyo al desencanto: Macri fue durísimo contra Milei por la salida de Francos y tildó a Adorni de un hombre "sin experiencia"Nacionales01/11/2025
Tras un encuentro privado con el Presidente, el exmandatario lanzó duras críticas a la reciente designación del nuevo jefe de Gabinete y advirtió sobre “la falta de resolución de disputas internas” dentro del Gobierno.
Manuel Adorni fue designado como nuevo Jefe de Gabinete y agradeció a Javier y Karina MileiNacionales01/11/2025
El vocero presidencial asume el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y prometió profundizar las reformas estructurales
El funcionario confirmó su dimisión mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que agradeció la oportunidad de haber servido “con lealtad y patriotismo” y destacó su compromiso con el diálogo y las reformas estructurales.
Adorni: “El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”Nacionales30/10/2025
El vocero presidencial brindó una conferencia tras el encuentro de Milei con 20 gobernadores y todo el Gabinete. Destacó que el objetivo central del Gobierno en esta segunda mitad del mandato es avanzar con las reformas estructurales.
Prestadores de discapacidad advierten que el aumento anunciado por el Gobierno no compensa el atraso acumuladoNacionales30/10/2025
El incremento del 29% y 35% dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad regirá entre octubre y diciembre, pero los prestadores recién lo cobrarían en marzo o abril de 2026. Denuncian que el sistema continúa en crisis y reclaman la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Educación de Nación desmintió cierres de universidades y confirmó un aumento del 14% en el presupuestoNacionales30/10/2025
El secretario de Educación de la Nación expuso sobre el presupuesto que tendrá la cartera educativa para el 2026, donde sostuvo que las universidades tendrán un incremento del 14% respecto a 2025.
Santa Cruz | Caleta Olivia declaró la Emergencia Hídrica ante la crisis de abastecimientoNacionales29/10/2025
El intendente Pablo Carrizo firmó el decreto que declara la Emergencia Hídrica en la ciudad santacruceña y con eso alquilará vehículos que transporten agua a los afectados por falta de servicios.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La Corte Suprema abrió el reclamo de Lechman por el intento de reforma de la Constitución ProvincialBuenos Aires05/11/2025
El expediente ya está en el máximo tribunal del país, que inicia ahora la etapa de análisis preliminar. El legislador expuso que una reforma le costará a los fueguinos más de 5 mil millones de pesos.
La Presidenta de México fue víctima de un abuso por un hombre alcoholizado y ahora está tras las rejas.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.