Comenzó el juicio oral por la Causa Cuadernos con Cristina Kirchner imputada y más de 80 acusados

Con audiencias virtuales y con Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados, comenzó hoy el juicio oral y público por la denominada Causa Cuadernos, uno de los expedientes de corrupción más resonantes de los últimos años. En total, 86 personas se sentarán en el banquillo, entre ellas exfuncionarios, empresarios y choferes.

El Tribunal Oral Federal N°7 dispuso que las audiencias se desarrollen de forma remota a través de la plataforma Zoom, y que todo el debate sea transmitido en vivo por YouTube para garantizar la publicidad del proceso.

La fiscal general Fabiana León definió el expediente como “el paradigma de la gran corrupción”. La acusación alcanza a 19 exfuncionarios, 65 empresarios, dos choferes y a la expresidenta, y sostiene que existió una estructura de recaudación de sobornos desde el Poder Ejecutivo. Según la hipótesis fiscal, empresas de la construcción, energía y transporte habrían pagado coimas para acceder a contratos del Estado.

El caso se inició en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró en cuadernos los presuntos traslados de dinero y luego se convirtió en “imputado colaborador”.

El tribunal estará integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Durante el proceso, se espera que las defensas vuelvan a cuestionar la validez de los cuadernos, pese a que un peritaje oficial los confirmó. Los abogados sostienen que los escritos contienen “tachaduras, sobreescrituras y alteraciones”. También podrían reavivarse los planteos sobre el inicio de la investigación, con críticas al fallecido juez Claudio Bonadio y denuncias de presiones a empresarios arrepentidos.