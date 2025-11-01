Del apoyo al desencanto: Macri fue durísimo contra Milei por la salida de Francos y tildó a Adorni de un hombre "sin experiencia"

En un mensaje que promete abrir un nuevo frente de tensión política, el expresidente reveló que fue invitado a cenar por Javier Milei en la Quinta de Olivos, en agradecimiento por el respaldo brindado durante “la semana más difícil” del Gobierno antes de las elecciones. Sin embargo, el encuentro —que buscaba acordar una estrategia conjunta para la segunda etapa de gestión— terminó en desacuerdo.

“El objetivo era pensar cómo reforzar los equipos y prepararse para esta nueva etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, afirmó el exmandatario, quien cuestionó con dureza la salida de Guillermo Francos del Gabinete. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio, que representaba sensatez para la ciudadanía, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, advirtió.

El expresidente incluso propuso una alternativa que, según dijo, habría aportado “mayor capacidad técnica y de coordinación”: Horacio Marín, actual titular de YPF, a quien consideró “una figura idónea por su experiencia previa”.

“El jefe de Gabinete es esencial. Coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, señaló, remarcando la importancia del cargo que ahora ocupa un dirigente de confianza de Milei.

En un tono visiblemente crítico, el exjefe de Estado también marcó diferencias con la conducción libertaria, apuntando a las internas del oficialismo: “A esta decisión desacertada se suma la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

Finalmente, expresó su preocupación por lo que considera una oportunidad que podría perderse: “Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

Pese a las críticas, aclaró que no busca beneficios personales: “Como el presidente ha dicho públicamente, no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y expresar mis preocupaciones, porque nos une el futuro del país”.