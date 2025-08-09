Zelenski rechaza cumbre entre Trump y Putin sin participación de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, desestimó este sábado la cumbre planeada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, al advertir que cualquier acuerdo de paz que no incluya a Kiev derivará en “soluciones muertas” para el conflicto que ya supera los tres años.

La reunión entre Trump y Putin está prevista para el próximo viernes en Alaska y es vista por algunos analistas como un posible avance en la búsqueda de poner fin a la guerra. Sin embargo, el hecho de que el expresidente estadounidense haya aceptado el encuentro aun si Putin no se reúne con Zelenski encendió las alarmas en Kiev ante la posibilidad de quedar marginados de las negociaciones.

En un comunicado difundido a través de Telegram, Zelenski subrayó que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, “no debe ser negociable” y que la paz duradera solo será posible si la voz de Ucrania está presente en la mesa de diálogo.

La reacción del mandatario ucraniano llegó luego de que Trump declarara el viernes a periodistas que cualquier acuerdo de paz “probablemente implicaría algún intercambio de territorios”. Zelenski respondió de forma tajante: “No le daremos a Rusia ningún premio por lo que ha hecho. Los ucranianos no entregarán sus tierras al ocupante”.