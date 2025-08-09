En el aniversario del ataque nuclear que mató a 74.000 personas, el alcalde Shiro Suzuki instó a detener los conflictos armados y alertó sobre el riesgo de una guerra nuclear.
Zelenski rechaza cumbre entre Trump y Putin sin participación de Ucrania
El presidente ucraniano advirtió que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev conducirá a “soluciones muertas” y reiteró que no entregará territorio a Rusia.Mundo09/08/2025
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, desestimó este sábado la cumbre planeada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, al advertir que cualquier acuerdo de paz que no incluya a Kiev derivará en “soluciones muertas” para el conflicto que ya supera los tres años.
La reunión entre Trump y Putin está prevista para el próximo viernes en Alaska y es vista por algunos analistas como un posible avance en la búsqueda de poner fin a la guerra. Sin embargo, el hecho de que el expresidente estadounidense haya aceptado el encuentro aun si Putin no se reúne con Zelenski encendió las alarmas en Kiev ante la posibilidad de quedar marginados de las negociaciones.
En un comunicado difundido a través de Telegram, Zelenski subrayó que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, “no debe ser negociable” y que la paz duradera solo será posible si la voz de Ucrania está presente en la mesa de diálogo.
La reacción del mandatario ucraniano llegó luego de que Trump declarara el viernes a periodistas que cualquier acuerdo de paz “probablemente implicaría algún intercambio de territorios”. Zelenski respondió de forma tajante: “No le daremos a Rusia ningún premio por lo que ha hecho. Los ucranianos no entregarán sus tierras al ocupante”.
EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás MaduroMundo08/08/2025
La administración Trump acusó al presidente venezolano de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales como Tren de Aragua y cártel de Sinaloa.
El Kremlin confirmó negociaciones para una reunión bilateral en medio de la presión de EE.UU. por avances en el conflicto en Ucrania.
Zelenski habló con Trump: "Apoyamos plenamente la propuesta de EE.UU. para un alto el fuego inmediato"Mundo05/08/2025
El mandatario ucraniano respaldó la iniciativa de un cese inmediato de hostilidades y advirtió que Rusia solo avanzará hacia la paz si se queda sin fondos para sostener la guerra.
La mayoría de las víctimas eran ciudadanos etíopes que buscaban llegar a países del Golfo; autoridades y la OIM continúan con la recuperación de cuerpos en una zona controlada por redes de tráfico humano.
Rusia advierte que "en una guerra nuclear no puede haber vencedores" tras anuncio de TrumpMundo04/08/2025
El Kremlin respondió al despliegue de submarinos nucleares estadounidenses, llamando a la cautela y rechazando una posible escalada con Washington.
El derrumbe se produjo tras un sismo en el yacimiento de Codelco y las autoridades encontraron fallecido al último minero buscado.
El volcán, inactivo por siglos, expulsó cenizas a 6 kilómetros de altura y desató una alerta de tsunami que ya fue levantada.
Ushuaia se prepara para la 30° edición de la tradicional Bajada con Antorchas en el Glaciar MartialTierra del Fuego07/08/2025
El evento se celebrará este sábado con música en vivo, gastronomía, espectáculos y el emblemático descenso nocturno de esquiadores iluminando la montaña.
El cronograma de atención en los CAPS este fin de semana en Tierra del FuegoTierra del Fuego08/08/2025
Habrá servicios médicos, vacunación, odontología y actividades especiales en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Elecciones 2025: “Defendamos Tierra del Fuego es la única propuesta con un plan serio para defender a la provincia” dijo LapadulaTierra del Fuego08/08/2025
El Legislador de Provincia Grande llamó a "plantarse en el Congreso frente a un gobierno que ajusta a los trabajadores" acompañando el frente en las próximas elecciones de octubre.
Chofer busca a docente que le adeuda $250 mil por un viaje desde Jujuy a UshuaiaTierra del Fuego08/08/2025
David Villarroel contó la dramática situación por la que atraviesa luego de ser utilizado como chofer desde Jujuy a Ushuaia, pero nunca le pagaron. Hace más de un año está varado en la ciudad y reclama el pago.
Habrá una jornada solidaria de cortes de pelo para apoyar a Mía en su cirugía en el Hospital GarrahanTierra del Fuego08/08/2025
Buscan recaudar fondos que permitan costear la operación, el traslado y la estadía de la pequeña que está en Buenos Aires.