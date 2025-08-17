Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Celebridades en campaña: rostros conocidos apuestan por un lugar en el Congreso
Desde Larry de Clay hasta el "Turco" García, las celebridades se postulan por un puesto en el Congreso.Nacionales17/08/2025
Tanto figuras del deporte como del espectáculo, los medios de comunicación y otros ámbitos están dando un giro inesperado a sus carreras: incursionan por primera vez en la política con candidaturas que buscan llevarlos al Congreso en las elecciones legislativas de octubre.
La reciente conformación de las listas de candidatos para las elecciones legislativas pone de manifiesto una tendencia creciente y plantea interrogantes sobre la preparación y la motivación detrás de estas candidaturas.
Uno de los nombres que más ha captado la atención es el de Raúl Biaggioni, conocido popularmente como Larry de Clay. El reconocido humorista de televisión se postula como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista liderada por el peronista Santiago Cúneo. Su candidatura, ubicada en el tercer lugar, se complementa con perfiles variados, incluyendo una dirigente sindical, una periodista y actriz, y un veterano de la Guerra de Malvinas. Cabe destacar que esta no es la primera experiencia de Biaggioni en la política, ya que previamente ejerció como concejal en el partido de Escobar.
Desde la provincia de Corrientes, la figura mediática Virginia Gallardo emerge como una potencial candidata a diputada nacional por el espacio de La Libertad Avanza. Si bien no ha confirmado públicamente su postulación, fuentes cercanas al partido libertario aseguran que está comprometida con los principios ideológicos del presidente Javier Milei y la consideran una "dirigente en formación". Al cierre de las listas, Gallardo compartió en sus redes sociales una imagen de la Virgen de Itatí, en un gesto simbólico que no incluyó una mención explícita a su candidatura.
Otra personalidad de los medios que buscará un lugar en el Congreso es Karen Reichardt, actriz de la década del 90 y actual conductora de la Televisión Pública. Reichardt se presenta como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista encabezada por José Luis Espert, dentro de la misma coalición libertaria. En los últimos años, Reichardt ha ganado notoriedad por su activismo en defensa de los derechos de los animales y ha expresado públicamente su apoyo al gobierno de Milei a través de sus plataformas digitales.
El deporte también se suma a esta ola de candidaturas. Claudio "El Turco" García, exfutbolista y ídolo del Club Racing, competirá por una banca como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso. En su video de campaña, García abordó la problemática social de la capital, afirmando: “Hoy hay mucha gente durmiendo en la calle. En octubre salimos a la cancha. Este partido, jugalo con nosotros”.
La presencia de estas figuras en la política no solo genera expectativas, sino también un intenso debate sobre el futuro del Congreso y el rol de las personalidades mediáticas en la toma de decisiones. Las próximas elecciones serán un termómetro para medir el impacto real de esta tendencia en el electorado.
Zelenski y Milei destacaron el alto nivel de las relaciones entre Ucrania y ArgentinaNacionales14/08/2025
Ambos mandatarios dialogaron sobre cooperación bilateral, la situación diplomática y experiencias económicas.
El Gobierno nacional crea la Oficina de Bienes Recuperados para administrar activos incautados por la JusticiaNacionales14/08/2025
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia y reemplazará al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Diputados aprobaron dictámenes para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LibraNacionales13/08/2025
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.
El Gobierno dispuso por decreto la supresión del cargo, que era designado por concurso público, en medio de la reforma estructural del organismo y con un futuro incierto en el Congreso.
Médicos extranjeros: tras la polémica con los exámenes de residencias, el Gobierno modificará el sistema de convalidación de títulosNacionales11/08/2025
Desde 2026, cada provincia será responsable de tomar y financiar sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas.
El Gobierno flexibiliza el uso de drones y elimina licencias para equipos de hasta 25 kilosNacionales10/08/2025
Una resolución de la ANAC habilita la operación libre de drones de menos de 250 gramos en todo el país y elimina requisitos en zonas rurales.
Gobierno Nacional dio de baja más de 110 mil pensiones por invalidez laboral otorgadas de forma irregularNacionales08/08/2025
Según el vocero presidencial, se detectaron casos de beneficiarios fallecidos, certificados médicos falsos y cobros en el extranjero. El Estado estima un ahorro mensual de $35.000 millones.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
Lanzaron cortes programados de energía en Tolhuin por fallado del nuevo generadorTierra del Fuego16/08/2025
Los cortes serán durante este fin de semana largo afectando a diversos barrios de la ciudad.
Zelenski mantuvo una extensa charla con Trump y pidió mayor presión internacional sobre RusiaMundo17/08/2025
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.