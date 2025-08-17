Celebridades en campaña: rostros conocidos apuestan por un lugar en el Congreso

Tanto figuras del deporte como del espectáculo, los medios de comunicación y otros ámbitos están dando un giro inesperado a sus carreras: incursionan por primera vez en la política con candidaturas que buscan llevarlos al Congreso en las elecciones legislativas de octubre.

La reciente conformación de las listas de candidatos para las elecciones legislativas pone de manifiesto una tendencia creciente y plantea interrogantes sobre la preparación y la motivación detrás de estas candidaturas.

Uno de los nombres que más ha captado la atención es el de Raúl Biaggioni, conocido popularmente como Larry de Clay. El reconocido humorista de televisión se postula como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista liderada por el peronista Santiago Cúneo. Su candidatura, ubicada en el tercer lugar, se complementa con perfiles variados, incluyendo una dirigente sindical, una periodista y actriz, y un veterano de la Guerra de Malvinas. Cabe destacar que esta no es la primera experiencia de Biaggioni en la política, ya que previamente ejerció como concejal en el partido de Escobar.

Desde la provincia de Corrientes, la figura mediática Virginia Gallardo emerge como una potencial candidata a diputada nacional por el espacio de La Libertad Avanza. Si bien no ha confirmado públicamente su postulación, fuentes cercanas al partido libertario aseguran que está comprometida con los principios ideológicos del presidente Javier Milei y la consideran una "dirigente en formación". Al cierre de las listas, Gallardo compartió en sus redes sociales una imagen de la Virgen de Itatí, en un gesto simbólico que no incluyó una mención explícita a su candidatura.

Otra personalidad de los medios que buscará un lugar en el Congreso es Karen Reichardt, actriz de la década del 90 y actual conductora de la Televisión Pública. Reichardt se presenta como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista encabezada por José Luis Espert, dentro de la misma coalición libertaria. En los últimos años, Reichardt ha ganado notoriedad por su activismo en defensa de los derechos de los animales y ha expresado públicamente su apoyo al gobierno de Milei a través de sus plataformas digitales.

El deporte también se suma a esta ola de candidaturas. Claudio "El Turco" García, exfutbolista y ídolo del Club Racing, competirá por una banca como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso. En su video de campaña, García abordó la problemática social de la capital, afirmando: “Hoy hay mucha gente durmiendo en la calle. En octubre salimos a la cancha. Este partido, jugalo con nosotros”.

La presencia de estas figuras en la política no solo genera expectativas, sino también un intenso debate sobre el futuro del Congreso y el rol de las personalidades mediáticas en la toma de decisiones. Las próximas elecciones serán un termómetro para medir el impacto real de esta tendencia en el electorado.