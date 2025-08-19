Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Nación crea la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor
El nuevo sistema centralizará las quejas de usuarios de todo el país y busca agilizar la resolución de conflictos.Nacionales19/08/2025
El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dispuso la creación de la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, que funcionará como único canal formal para la recepción de denuncias y quejas de consumidores en todo el territorio nacional.
El objetivo de la medida es modernizar y simplificar el sistema vigente, con el fin de dotar de mayor agilidad y eficacia al tratamiento de reclamos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Entre sus funciones, la ventanilla tendrá a cargo la derivación de los reclamos a las jurisdicciones competentes, la generación de estadísticas sobre las problemáticas de consumo más frecuentes, la identificación de casos que afecten a consumidores vulnerables o turistas, y la trazabilidad tecnológica de cada presentación.
La disposición también invita a las provincias que aún no lo hicieron a adherirse al sistema, y deroga la Resolución 274/2021, que regulaba la versión anterior de la ventanilla.
La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Funciones asignadas se destaca:
- Recibir los reclamos para su análisis, asignación y derivación a las distintas jurisdicciones, articulando con las Autoridades de Aplicación Locales según los criterios de la Ley N° 24.240.
- Fortalecer las derivaciones de reclamos a las diversas jurisdicciones, especialmente considerando que no todas estaban adheridas previamente al régimen, lo que dificultaba su tramitación.
- Promover el desarrollo tecnológico necesario para lograr la trazabilidad de los reclamos ingresados.
- Derogar normativas anteriores, en particular la Resolución 274/2021, que regulaba el sistema anterior.
- Por otro lado, mediante la Disposición 893 también se actualizó la figura del Defensor del Cliente, ampliando los alcances de sus funciones para que más proveedores la adopten.
Las medidas implementadas incluyen:
- La figura del Defensor del Cliente podrá ser unipersonal o colegiada, e interna o externa al proveedor, lo que permite mayor adaptabilidad y facilita su implementación en las empresas. Su finalidad es que los proveedores atiendan y resuelvan las quejas de forma simple y expeditiva.
- En caso de no haber acuerdo, el dictamen emitido por el Defensor del Cliente tendrá carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para el proveedor, si es aceptado por el consumidor. Una vez formalizado, pondrá fin a la controversia de manera definitiva.
- Se permitirá el uso de herramientas digitales como medios válidos de manifestación de la voluntad de las partes para el tratamiento de los reclamos.
- Se flexibiliza la obligación de informar, que pasa de trimestral a anual, facilitando la implementación de esta figura por parte de los proveedores.
Desde Larry de Clay hasta el "Turco" García, las celebridades se postulan por un puesto en el Congreso.
Zelenski y Milei destacaron el alto nivel de las relaciones entre Ucrania y ArgentinaNacionales14/08/2025
Ambos mandatarios dialogaron sobre cooperación bilateral, la situación diplomática y experiencias económicas.
El Gobierno nacional crea la Oficina de Bienes Recuperados para administrar activos incautados por la JusticiaNacionales14/08/2025
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia y reemplazará al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Diputados aprobaron dictámenes para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LibraNacionales13/08/2025
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.
El Gobierno dispuso por decreto la supresión del cargo, que era designado por concurso público, en medio de la reforma estructural del organismo y con un futuro incierto en el Congreso.
Médicos extranjeros: tras la polémica con los exámenes de residencias, el Gobierno modificará el sistema de convalidación de títulosNacionales11/08/2025
Desde 2026, cada provincia será responsable de tomar y financiar sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas.
El Gobierno flexibiliza el uso de drones y elimina licencias para equipos de hasta 25 kilosNacionales10/08/2025
Una resolución de la ANAC habilita la operación libre de drones de menos de 250 gramos en todo el país y elimina requisitos en zonas rurales.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
Elecciones 2025: Gastón Díaz y Guillermo Löffler encabezan la fórmula "Defendamos Tierra del Fuego"Tierra del Fuego18/08/2025
La Lista 501 apoyada por el intendente Martín Perez, lanzó oficialmente su propuesta legislativa para las elecciones del 26 de octubre.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.