Controladores aéreos lanzan medidas de fuerza desde el 22 de agosto

El gremio de controladores aéreos Atepsa (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) confirmó un cronograma de medidas de fuerza que comenzará el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta fin de mes.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) reconocieron que el conflicto “viene de larga data” y remarcaron que ya se hicieron propuestas concretas, aunque sin resultados. “EANA realizó varias propuestas y por diversas cuestiones que no quedan claras no se llega a un acuerdo, aunque seguimos trabajando para resolverlo”, señalaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El sindicato, en tanto, anunció que llevará adelante cinco jornadas de paro parcial los días viernes 22, domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. Cada día, las restricciones se aplicarán en dos franjas horarias críticas: entre las 13 y las 16 horas y entre las 19 y las 22 horas.

las medidas afectarán exclusivamente los despegues de aeronaves, al suspenderse las autorizaciones y la gestión de planes de vuelo en esos períodos. No obstante, desde EANA aclararon que los vuelos sanitarios y el servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR) no se verán afectados.

En un comunicado, Atepsa sostuvo: “Finalizada la segunda conciliación obligatoria, incluida su prórroga, y ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical, aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional de Delegados”.

El gremio advirtió que la única manera de levantar las medidas es que se presente una propuesta salarial “decente”.