Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimas

Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.Nacionales28/08/2025
El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para compartir un posteo en el que se muestra a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, viajando en clase turista junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El mensaje original, que Milei reposteó, rezaba: “Karina Milei viajando en turista como una ciudadana más”, acompañado de la frase “LA GENTE NO COME VIDRIO. Fin”.
La publicación llega en un contexto político convulsionado, ya que en los últimos días se conoció la denuncia realizada por Diego Spagnuolo, recientemente expulsado de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien aseguró que Karina Milei habría recibido presuntas coimas de la droguería Suizo Argentina.
El gesto del mandatario en redes sociales busca exhibir austeridad y cercanía con la ciudadanía, mientras la funcionaria enfrenta acusaciones que generaron un fuerte revuelo en la escena política nacional.
Río Grande lanzó un Programa de Salud Mental para trabajadores de la industriaTierra del Fuego28/08/2025
El intendente Martín Perez encabezó la firma de un convenio con gremios y empresas para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud mental en el ámbito laboral.