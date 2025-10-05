Espert renunció a su candidatura a diputado tras el escándalo por sus vínculos con Fred Machado

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, José Luis Espert, presentó este domingo su renuncia tras ser señalado por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, quien enfrenta un pedido de extradición internacional bajo sospechas de narcotráfico.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, anunció Espert a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El dirigente sostuvo que es víctima de una maniobra orquestada para perjudicar al oficialismo en plena campaña: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Espert remarcó que no tiene “nada que ocultar” y se comprometió a dar las explicaciones correspondientes ante la Justicia: “Demostraré mi inocencia sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”.

Finalmente, pidió a los dirigentes de La Libertad Avanza que no se distraigan en polémicas y que se concentren en la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre: “No podemos dilapidar nuestro esfuerzo, este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.