El Gobierno celebró la liberación de 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres argentinos

Ziv Berman, un rehén israelí liberado de la Franja de Gaza, gesticula desde la ventana de un helicóptero Foto: Associated Press

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que celebra la liberación de los 20 rehenes que permanecían en cautiverio desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el pueblo judío en el sur de Israel, y destacó la labor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “el artífice de este hito en el camino hacia la paz en Medio Oriente”.

Entre los liberados se encuentran tres argentinos: los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, quienes regresarán a sus hogares tras más de 700 días de cautiverio en la Franja de Gaza.

Según el comunicado, David Cunio fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, en el kibutz Nir Or. Las tres fueron liberadas en noviembre del año pasado. Ariel Cunio, por su parte, fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, liberada en febrero del presente año. En tanto, Eitan Horn fue secuestrado junto a su hermano Iair, también liberado en febrero.

El presidente Javier Milei rindió homenaje a la valentía y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir “a un cautiverio tan inhumano como prolongado”.

“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo, el aislamiento y la crueldad con una entereza que hoy se erige como símbolo de esperanza y de fe en la vida”, expresó el comunicado.

Finalmente, el Gobierno argentino destacó que “la memoria de su sufrimiento —tanto de los que regresaron con vida como de los que no— debe impulsar un compromiso renovado con la defensa de la paz en la región”, y celebró que, tras dos años, “las partes finalmente hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza”.