El exmandatario compartió una publicación del escritor Don Winslow que cuestiona el acuerdo de swap con EE.UU. y llamó a “despertar y salir de esta pesadilla”.
El Gobierno celebró la liberación de 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres argentinos
“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo" dijo el Gobierno de Milei sobre el histórico hecho en Medio Oriente.Nacionales13/10/2025
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que celebra la liberación de los 20 rehenes que permanecían en cautiverio desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el pueblo judío en el sur de Israel, y destacó la labor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “el artífice de este hito en el camino hacia la paz en Medio Oriente”.
Entre los liberados se encuentran tres argentinos: los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, quienes regresarán a sus hogares tras más de 700 días de cautiverio en la Franja de Gaza.
Según el comunicado, David Cunio fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, en el kibutz Nir Or. Las tres fueron liberadas en noviembre del año pasado. Ariel Cunio, por su parte, fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, liberada en febrero del presente año. En tanto, Eitan Horn fue secuestrado junto a su hermano Iair, también liberado en febrero.
El presidente Javier Milei rindió homenaje a la valentía y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir “a un cautiverio tan inhumano como prolongado”.
“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo, el aislamiento y la crueldad con una entereza que hoy se erige como símbolo de esperanza y de fe en la vida”, expresó el comunicado.
Finalmente, el Gobierno argentino destacó que “la memoria de su sufrimiento —tanto de los que regresaron con vida como de los que no— debe impulsar un compromiso renovado con la defensa de la paz en la región”, y celebró que, tras dos años, “las partes finalmente hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza”.
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones de empleados públicos nacionalesNacionales09/10/2025
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó un nuevo reglamento que moderniza el sistema de contrataciones por tiempo determinado en la administración pública.
El Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar la lucha contra el terrorismoNacionales08/10/2025
El Centro Nacional Antiterrorista funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo integrar, analizar y compartir información para prevenir y combatir el terrorismo en el país.
Trabajadores de Camuzzi realizan un paro nacional en reclamo de aumentos salarialesNacionales07/10/2025
La medida de fuerza afecta sucursales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Bahía Blanca, Mar del Plata y otras localidades.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El organismo detectó equipos estéticos, productos de limpieza y cosméticos sin registro sanitario ni garantías de seguridad.
Espert renunció a su candidatura a diputado tras el escándalo por sus vínculos con Fred MachadoNacionales05/10/2025
José Luis Espert renunció a su candidatura en Buenos Aires tras el escándalo por sus vínculos con Fred Machado. Denunció una “operación política” y aseguró que demostrará su inocencia en la Justicia.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Macri tras reunirse con Milei: “Después de las elecciones, el Gobierno iniciará una etapa de cambios”Nacionales04/10/2025
El expresidente y actual titular del PRO destacó como “muy buena” la reunión en Olivos con Javier Milei y llamó a la unión para impulsar transformaciones desde el Congreso después del 26 de octubre.
Tras su paso por Ushuaia, Milei desembarca en Santa Fe y Entre Ríos para continuar la campañaNacionales04/10/2025
El presidente recorrerá las provincias litoraleñas junto a candidatos locales, en un intento de recuperar terreno electoral a tres semanas de las legislativas.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
El helicóptero formaba parte de un evento aéreo previsto para el domingo. Hay al menos 5 heridos.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Operativo invierno 2025: Tierra del Fuego logró un invierno sin víctimas fatales y una reducción histórica de siniestros vialesTierra del Fuego12/10/2025
El Operativo Invierno Seguro 2025 cerró con cero muertes en rutas provinciales y en la Ruta Nacional N°3. Además, los siniestros disminuyeron más del 70%. “El compromiso de los equipos operativos y la responsabilidad de los conductores marcaron la diferencia”.