El Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar la lucha contra el terrorismo

Trabajadores de Camuzzi realizan un paro nacional en reclamo de aumentos salarialesNacionales07/10/2025
La medida de fuerza afecta sucursales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Bahía Blanca, Mar del Plata y otras localidades.
El Centro Nacional Antiterrorista funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo integrar, analizar y compartir información para prevenir y combatir el terrorismo en el país.Nacionales08/10/2025
El Gobierno nacional oficializó este martes la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), mediante el Decreto 717/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
El nuevo organismo funcionará dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como misión coordinar los esfuerzos nacionales en la lucha contra el terrorismo, integrando información proveniente de distintos ministerios, fuerzas de seguridad y agencias estatales.
Según el decreto, el CNA se encargará de analizar y compartir información, diseñar estrategias, establecer criterios de actuación conjunta y coordinar acciones frente a amenazas terroristas. Entre sus principales funciones estarán la prevención de riesgos, la elaboración de lineamientos y protocolos, la cooperación internacional y la emisión de informes sobre el terrorismo a nivel nacional y global.
El Centro estará integrado por representantes de la SIDE, los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia, Economía e Interior, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Asimismo, se prevé la participación de las fuerzas policiales y de seguridad federales, y la posibilidad de incorporar organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros países cuando las circunstancias lo requieran.
El decreto destaca que el terrorismo representa “una grave amenaza para los valores democráticos y la seguridad internacional”, y recuerda los atentados sufridos por la Argentina en la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
El Centro Nacional Antiterrorista buscará fortalecer la cooperación entre agencias, mejorar la capacidad del país para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo y contribuir a la defensa del Estado de Derecho y de la forma republicana de gobierno.
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El organismo detectó equipos estéticos, productos de limpieza y cosméticos sin registro sanitario ni garantías de seguridad.
José Luis Espert renunció a su candidatura en Buenos Aires tras el escándalo por sus vínculos con Fred Machado. Denunció una “operación política” y aseguró que demostrará su inocencia en la Justicia.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
El expresidente y actual titular del PRO destacó como “muy buena” la reunión en Olivos con Javier Milei y llamó a la unión para impulsar transformaciones desde el Congreso después del 26 de octubre.
El presidente recorrerá las provincias litoraleñas junto a candidatos locales, en un intento de recuperar terreno electoral a tres semanas de las legislativas.
La norma traslada el control al Ministerio de Seguridad y prioriza casos de homicidio, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos Aires