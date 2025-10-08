El Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar la lucha contra el terrorismo

El Gobierno nacional oficializó este martes la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), mediante el Decreto 717/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El nuevo organismo funcionará dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como misión coordinar los esfuerzos nacionales en la lucha contra el terrorismo, integrando información proveniente de distintos ministerios, fuerzas de seguridad y agencias estatales.

Según el decreto, el CNA se encargará de analizar y compartir información, diseñar estrategias, establecer criterios de actuación conjunta y coordinar acciones frente a amenazas terroristas. Entre sus principales funciones estarán la prevención de riesgos, la elaboración de lineamientos y protocolos, la cooperación internacional y la emisión de informes sobre el terrorismo a nivel nacional y global.

El Centro estará integrado por representantes de la SIDE, los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia, Economía e Interior, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Asimismo, se prevé la participación de las fuerzas policiales y de seguridad federales, y la posibilidad de incorporar organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros países cuando las circunstancias lo requieran.

El decreto destaca que el terrorismo representa “una grave amenaza para los valores democráticos y la seguridad internacional”, y recuerda los atentados sufridos por la Argentina en la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

El Centro Nacional Antiterrorista buscará fortalecer la cooperación entre agencias, mejorar la capacidad del país para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo y contribuir a la defensa del Estado de Derecho y de la forma republicana de gobierno.