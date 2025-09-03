Kicillof pidió no asistir al acto de Milei en el conurbano y advirtió sobre posibles incidentes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó este miércoles a los vecinos y vecinas del partido de Moreno a no concurrir al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, que contará con la presencia del presidente Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial advirtió sobre “aspectos muy extraños y sospechosos” en la convocatoria y pidió evitar la movilización para prevenir posibles incidentes.

“Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, escribió Kicillof.

El gobernador también responsabilizó directamente a Milei por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse en el marco de la actividad política programada para esta tarde en el distrito.