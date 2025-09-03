El máximo tribunal fijó gastos por más de $378 mil millones y definió 4.732 cargos para la planta de personal, además del plan de obras previsto para el próximo año en un presupuesto remitido al Poder Ejecutivo.
Kicillof pidió no asistir al acto de Milei en el conurbano y advirtió sobre posibles incidentes
El gobernador bonaerense responsabilizó al Presidente por cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.Nacionales03/09/2025
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó este miércoles a los vecinos y vecinas del partido de Moreno a no concurrir al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, que contará con la presencia del presidente Javier Milei.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial advirtió sobre “aspectos muy extraños y sospechosos” en la convocatoria y pidió evitar la movilización para prevenir posibles incidentes.
“Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, escribió Kicillof.
El gobernador también responsabilizó directamente a Milei por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse en el marco de la actividad política programada para esta tarde en el distrito.
El Gobierno nacional estableció que el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", se traslade al viernes 10 de octubre.
El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza en cuarto lugar, muy lejos de disputar la gobernación.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales28/08/2025
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.
Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.Nacionales27/08/2025
La medida permitirá el ingreso de ciudadanos de la India con pasaporte ordinario y visa válida de Estados Unidos, por hasta 90 días, sin necesidad de gestionar visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica.
Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreosNacionales26/08/2025
El gremio aeronáutico de ATEPSA mantiene las medidas de fuerza en reclamo salarial. Aerolíneas Argentinas concentra la mayor cantidad de cancelaciones y reprogramaciones.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
Las ejercitaciones se desarrollan en baja montaña y monte austral, con la participación de fuerzas especiales de ambas instituciones.
Las Cámaras empresarias advierten que los bloqueos del SUTEF ponen en jaque la economía fueguinaTierra del Fuego02/09/2025
Comerciantes, hoteleros, industriales y prestadores de servicios reclamaron al gobernador Melella medidas urgentes frente a los cortes impulsados por el gremio docente.
Ahora los trámites aduaneros son 100% digitales cuando se hace un envío desde Tierra del Fuego al continenteTierra del Fuego02/09/2025
Mudanzas, envíos particulares y traslado de automotores podrán gestionarse de manera online, sin necesidad de acudir a una dependencia de la Aduana.