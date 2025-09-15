Tras la salida de Spagnuolo por el caso de presuntas coimas, el Gobierno designó un nuevo funcionario en la ANDIS

Asume Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.

Foto: La Nación

El Gobierno nacional oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 666/2025, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Scigliano reemplaza a Romina Gisele Núñez, quien fue desplazada el pasado 22 de agosto a través del Decreto 601/2025, el cual dispuso la intervención de la ANDIS y nombró como titular a Alejandro Vilches. Ese despido fue parte del escándalo nacional donde el ahora extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reveló presuntas coimas por parte de empresarios y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, precisamente a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el Ejecutivo remarcaron que los cambios en la conducción del organismo buscan “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.

