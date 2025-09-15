El Gobierno formalizó por decreto la vuelta de la cartera que había sido degradada a Secretaría, ampliando además sus competencias en turismo, deporte y medioambiente.
Tras la salida de Spagnuolo por el caso de presuntas coimas, el Gobierno designó un nuevo funcionario en la ANDIS
Asume Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.Nacionales15/09/2025
El Gobierno nacional oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 666/2025, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.
Scigliano reemplaza a Romina Gisele Núñez, quien fue desplazada el pasado 22 de agosto a través del Decreto 601/2025, el cual dispuso la intervención de la ANDIS y nombró como titular a Alejandro Vilches. Ese despido fue parte del escándalo nacional donde el ahora extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reveló presuntas coimas por parte de empresarios y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, precisamente a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
Desde el Ejecutivo remarcaron que los cambios en la conducción del organismo buscan “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.
Randazzo y los candidatos de Provincias Unidas trazan agenda junto a Schiaretti y PichettoNacionales12/09/2025
El espacio, que no representa al kirchnerismo y los liberales, acordó defender el presupuesto universitario, del Garrahan y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN.
La Dirección Nacional Electoral asignó los aportes para las campañas legislativas 2025Nacionales12/09/2025
Los fondos serán destinados a los partidos con candidaturas oficializadas para diputados nacionales, con descuentos por deudas y sanciones impuestas por la Justicia Electoral.
Kicillof: "El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades"Nacionales11/09/2025
En campaña, el gobernador bonaerense afirmó que su gestión no trabaja por “marketing, sino por convicción”, al tiempo que desembolsó sus críticas al rumbo del gobierno nacional.
El RENAPER lanzó una herramienta digital que permite confirmar al instante si un documento de la serie AAL requiere revisión. También habrá reposición inmediata para quienes tengan viajes programados.
El Presidente cumplió con la advertencia y rechazó la norma aprobada en el Congreso. La oposición prepara una sesión especial para intentar revertir la decisión.
El funcionario, que hasta ahora se desempeñaba como segundo de Guillermo Francos, fue designado para fortalecer el vínculo con las provincias afines al Gobierno.
Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional conformó una mesa política encabezada por MileiNacionales08/09/2025
Convocarán a los gobernadores a una mesa conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.
El jefe del Estado Mayor, Andriy Hnatov, adelantó que podrían limitar la velocidad de las comunicaciones 4G y 5G en zonas específicas para impedir que Moscú utilice las redes en operaciones militares.
Nuevamente los docentes ocuparán las calles haciendo un acampe que estará acompañado de un paro de 48 horas afectando al alumnado de las escuelas públicas y colegios.
Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.
Ushuaia: más de 60 intervenciones por el temporal de viento en apenas cinco horasTierra del Fuego14/09/2025
El Municipio trabaja en la limpieza y asistencia a los barrios más afectados por el fuerte viento donde hubo voladuras de techos, caídas de árboles, voladuras de elementos, entre otras emergencias.
Zoonosis labró actas en el barrio y capturó una perra, ante la irresponsabilidad de vecinos del sector de Ushuaia por tener animales sueltos.