Multan a veterinarias de Río Grande por incumplir guardias nocturnas de emergencia
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.Tierra del Fuego16/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Comercio e Industria, aplicó multas a veterinarias de la ciudad por el incumplimiento de la ordenanza 4552, que establece la creación de un “sistema de guardias veterinarias con turnos rotativos”. A su vez, rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Colegio Médico Veterinario.
La normativa, aprobada por el Concejo Deliberante, dispone que las veterinarias habilitadas en la ciudad deben asegurar la atención en horarios no comerciales, especialmente durante la noche, con la presencia de profesionales para garantizar la asistencia a las mascotas.
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.
La Municipalidad ratificó la plena vigencia de la norma y advirtió que las sanciones previstas alcanzan las 500 unidades fiscales, duplicándose en caso de reincidencia.
Río Grande pidió a partidos políticos respetar la normativa de limpieza durante la campañaTierra del Fuego16/09/2025
Recordaron que está prohibido colocar carteles y pasacalles en espacios públicos para preservar el orden urbano y la seguridad de la comunidad.
Industria, soberanía, energía y turismo: los ejes de la propuesta del Frente Defendamos Tierra del FuegoTierra del Fuego15/09/2025
Los candidatos presentaron un plan político que busca enfrentar la crisis productiva y de empleo, con iniciativas para fortalecer la industria, el turismo, la energía y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.
Zoonosis labró actas en el barrio y capturó una perra, ante la irresponsabilidad de vecinos del sector de Ushuaia por tener animales sueltos.
El Gobierno firmó un acuerdo con empresas petroleras para proyectos sociales por más de USD 4,5 millonesTierra del Fuego14/09/2025
Aseguran que, con parte del dinero, se comprará equipamiento para un helicóptero de emergencias, ambulancias, vehículos para discapacidad entre otros.
Ushuaia: más de 60 intervenciones por el temporal de viento en apenas cinco horasTierra del Fuego14/09/2025
El Municipio trabaja en la limpieza y asistencia a los barrios más afectados por el fuerte viento donde hubo voladuras de techos, caídas de árboles, voladuras de elementos, entre otras emergencias.
Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.
Nuevamente los docentes ocuparán las calles haciendo un acampe que estará acompañado de un paro de 48 horas afectando al alumnado de las escuelas públicas y colegios.
ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robadoSalud15/09/2025
El organismo suspendió a una farmacéutica por incumplimientos graves, prohibió filtros de agua, entre ellos de Electrolux por generar síntomas gastrointestinales. Además, alertó sobre el robo de un equipo médico y producto para alisado de pelos.
Milei segura que en el 2026 habrá aumentos en jubilaciones, pensiones, salud y educaciónEconomía16/09/2025
El Presidente presentó el Presupuesto 2026 donde anunció que las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad se incrementarán un 5%.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.