Multan a veterinarias de Río Grande por incumplir guardias nocturnas de emergencia

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Comercio e Industria, aplicó multas a veterinarias de la ciudad por el incumplimiento de la ordenanza 4552, que establece la creación de un “sistema de guardias veterinarias con turnos rotativos”. A su vez, rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Colegio Médico Veterinario.

La normativa, aprobada por el Concejo Deliberante, dispone que las veterinarias habilitadas en la ciudad deben asegurar la atención en horarios no comerciales, especialmente durante la noche, con la presencia de profesionales para garantizar la asistencia a las mascotas.

El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.

La Municipalidad ratificó la plena vigencia de la norma y advirtió que las sanciones previstas alcanzan las 500 unidades fiscales, duplicándose en caso de reincidencia.