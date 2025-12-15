VIDEO | Debate por salmoneras: “El 011 sigue gobernando Tierra del Fuego” apuntó Lechman

Condenan a 4 años de prisión efectiva a un hombre por violencia de género en Río GrandeTierra del Fuego15/12/2025
El condenado también tendrá que pagar 10 millones de pesos a la víctima en "concepto de daño moral".
El legislador de Somos Fueguinos cuestionó la ley de salmoneras y denunció que las decisiones estratégicas se siguen tomando desde Buenos Aires.Tierra del Fuego15/12/2025
Durante el debate legislativo por la ley que habilita el desarrollo de salmoneras en Tierra del Fuego, el legislador Jorge Lechman realizó una reflexión de fuerte contenido político e histórico que atravesó la sesión. En su intervención, recordó los años en los que la provincia era administrada por delegados del Poder Ejecutivo Nacional y sostuvo que, a 35 años de la provincialización, las decisiones centrales continúan definiéndose fuera del territorio fueguino.
“Son los 011 los que gobiernan esta provincia”, afirmó Lechman, al cuestionar una norma que —según expresó— no guarda relación con el desarrollo genuino, los derechos ni las necesidades reales de los pueblos fueguinos. En ese sentido, remarcó que el proyecto responde a intereses externos y no a una planificación productiva pensada desde y para Tierra del Fuego.
El legislador también marcó diferencias con otros modelos productivos posibles y advirtió que el tratamiento apresurado del proyecto terminó por vaciar el debate parlamentario, limitando la posibilidad de un análisis profundo de sus consecuencias ambientales, sociales y económicas.
Finalmente, Lechman adelantó su voto negativo a la ley de salmoneras, al considerar que la iniciativa no representa un modelo de crecimiento propio ni soberano para la provincia, y reafirmó la necesidad de discutir un desarrollo que tenga identidad fueguina y decisión local.
La decisión del legislador Sciurano de no acompañar la iniciativa del Ejecutivo para modificar la Ley 1355 reaviva el debate interno en FORJA y complica la estrategia del oficialismo en la Legislatura.
El economista de amplia trayectoria bancaria en lo público y privado sostuvo que al asumir su objetivo será consolidar “una entidad pública cercana al territorio, con una visión de desarrollo centrada en ampliar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas".
El Concejal Vladimir Espeche presentó cinco acciones judiciales al detectar derrames de efluentes cloacales y voladura de basura sobre el Río Olivia, por falta de control en el relleno sanitario de Ushuaia.
La familia solicita colaboración para afrontar los gastos de sepelio y traslados en este difícil momento.
El gobernador alertó que la caída de la industria, el turismo y las pymes es consecuencia directa del modelo económico libertario y reclamó “responsabilidad política” en la Legislatura para evitar un daño mayor. Advirtió que hay 5 mil puestos de trabajo en riesgo.
El repudio se produce luego de que la empresa israelí Navitas Petroleum avance en el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Con apenas tres sesiones en todo el año, la Legislatura termina 2025 como uno de los poderes del Estado con peor desempeño. La conducción de Mónica Urquiza también queda bajo escrutinio por no garantizar el funcionamiento mínimo del cuerpo.
Dos médicos de una clínica privada estaban acusados de homicidio culposo por presunta responsabilidad en la muerte de un bebé recién nacido fueron absueltos.
El Parlamento, que lleva más de 100 días sin sesionar, decidió llevar al próximo lunes las discusiones por la modificación de la Ley de Acuicultura y el traspaso de las operaciones de YPF en Tierra del Fuego a Terra Ignis.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
Los controladores aéreos profundizan su conflicto con EANA con interrupciones programadas en despegues y planes de vuelo durante diciembre, incluyendo días clave de Navidad y Fin de Año.
El candidato del Partido Republicano se impuso en el balotaje frente a Jeannette Jara y se convirtió en el nuevo mandatario chileno, tras un contundente triunfo electoral.
