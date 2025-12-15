VIDEO | Debate por salmoneras: “El 011 sigue gobernando Tierra del Fuego” apuntó Lechman

Durante el debate legislativo por la ley que habilita el desarrollo de salmoneras en Tierra del Fuego, el legislador Jorge Lechman realizó una reflexión de fuerte contenido político e histórico que atravesó la sesión. En su intervención, recordó los años en los que la provincia era administrada por delegados del Poder Ejecutivo Nacional y sostuvo que, a 35 años de la provincialización, las decisiones centrales continúan definiéndose fuera del territorio fueguino.

“Son los 011 los que gobiernan esta provincia”, afirmó Lechman, al cuestionar una norma que —según expresó— no guarda relación con el desarrollo genuino, los derechos ni las necesidades reales de los pueblos fueguinos. En ese sentido, remarcó que el proyecto responde a intereses externos y no a una planificación productiva pensada desde y para Tierra del Fuego.

El legislador también marcó diferencias con otros modelos productivos posibles y advirtió que el tratamiento apresurado del proyecto terminó por vaciar el debate parlamentario, limitando la posibilidad de un análisis profundo de sus consecuencias ambientales, sociales y económicas.

Finalmente, Lechman adelantó su voto negativo a la ley de salmoneras, al considerar que la iniciativa no representa un modelo de crecimiento propio ni soberano para la provincia, y reafirmó la necesidad de discutir un desarrollo que tenga identidad fueguina y decisión local.