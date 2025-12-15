Argentina regresó con un bono al mercado de deuda luego de ocho años y volvió a emitir bonos en dólares, algo que no ocurría desde 2018.
El Gobierno profundiza el endeudamiento con una emisión por $32 billones y US$ 3.500 millones
La nueva deuda y emisión de bonos incluye instrumentos con vencimientos entre 2026 y 2027 y ampliaciones de emisiones vigentes.Economía15/12/2025
El Ministerio de Economía, a través de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dispuso una nueva licitación de deuda pública y la ampliación de varias emisiones de Letras y Bonos del Tesoro, que supera los 32 billones de pesos y los 3.500 millones de dólares.
La Resolución Conjunta 63/2025, publicada este miércoles, autoriza la emisión de cinco nuevos instrumentos financieros que serán colocados mediante licitación por efectivo. Entre ellos se incluyen Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimientos en abril y noviembre de 2026, un bono capitalizable con vencimiento en mayo de 2027, y títulos ajustados por CER a descuento y cero cupón.
En conjunto, las emisiones podrán alcanzar montos de hasta varios billones de pesos, según la demanda que se registre en el proceso licitatorio realizado el 11 de diciembre. Además, la norma establece la ampliación de emisiones previamente autorizadas, incluyendo Letras capitalizables, títulos ajustados por CER, instrumentos a tasa TAMAR y una letra vinculada al dólar estadounidense, con topes que superan los 4 y 5 billones de pesos en algunos casos.
La resolución también dispone la afectación presupuestaria del monto no colocado de un bono CER con vencimiento en junio de 2028, originalmente emitido en enero de 2024, y autoriza a distintas áreas técnicas del Ministerio de Economía a suscribir la documentación necesaria para la implementación de las operaciones.
Desde el Gobierno señalaron que "estas operaciones se encuentran dentro de los límites previstos por el Presupuesto vigente y forman parte de la estrategia de administración y refinanciamiento de la deuda pública para el ejercicio 2025".
