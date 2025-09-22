Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
El Gobierno debió promulgar la emergencia nacional en discapacidad
Tras los rechazos del Congreso a los vetos del presidente Milei, el Ejecutivo avanzó con el Decreto 681/2025 que establece la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y refuerza la protección socialNacionales22/09/2025
El Gobierno nacional declaró la emergencia en discapacidad en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más, a través del Decreto 681/2025. La medida se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud, la educación, la inclusión laboral y la protección social.
La norma fue promulgada tras la insistencia del Congreso de rechazar los vetos del Ejecutivo nacional que impedían destinar más fondo al área sensible. Así, dispuso la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con el trabajo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Los beneficiarios tendrán también cobertura médica integral y la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de su gestión.
Además, el decreto establece mecanismos de financiamiento para prestadores de servicios, compensación arancelaria, fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad, y beneficios fiscales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
El Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Congreso y a la ciudadanía sobre los avances, la ejecución presupuestaria y el impacto de las medidas implementadas en el marco de esta emergencia.
La norma fue firmada por el presidente Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos.
El Gobierno nacional ofrece $5 millones de recompensa por el paradero de una mujer desaparecida en SaltaNacionales19/09/2025
Rosmery Aramayo Torrez desapareció en enero en Salvador Mazza, Salta. Su pareja, José Eduardo Miranda, está acusado de femicidio. La justicia presume que fue asesinada, pero aún no se encontraron sus restos.
Milei nombró a la Virgen María como “Comandante Generala” de la Gendarmería NacionalNacionales19/09/2025
El presidente firmó el decreto 675/2025 que reconoce a "Nuestra Señora de Luján, patrona de la fuerza" con la jerarquía máxima dentro del cuerpo.
El vocero presidencial advirtió que las leyes aprobadas por Diputados ponen en riesgo el equilibrio fiscal y ejemplificó el costo con recortes equivalentes en planes sociales, subsidios y el presupuesto del Congreso.
En octubre, el Senado tratará los vetos de Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitarioNacionales18/09/2025
La oposición pidió una sesión especial para el 2 de octubre con el objetivo de revertir los vetos presidenciales, que ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados.
Durísima derrota parlamentaria para Milei: Diputados rechazó sus vetos a las leyes del Garrahan y de universidadesNacionales17/09/2025
Con mayoría especial de dos tercios, la Cámara baja insistió en sancionar las normas de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que ahora deberán ser ratificadas en el Senado.
Tres hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos tras un operativo de Gendarmería Nacional en el que también se incautaron hojas de coca y dinero en efectivo.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá para consensuar el plan de trabajo y el cronograma de análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.
El presidente de Venezuela envió una carta al mandatario estadounidense para rechazar acusaciones de narcotráfico y abrir un canal de negociación.
Se detectó que algunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana, pese a que ese espacio no está habilitado para tal fin.
El Municipio recordó la vigencia de la ordenanza 2941/11 y destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana para mantener la ciudad limpia y saludable.