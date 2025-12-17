El Gobierno busca “ordenar el marco normativo”, reforzar el federalismo ambiental y destrabar inversiones productivas, según un comunicado oficial.
Paro de ATEPSA provoca demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país
La medida gremial afecta hoy los despegues de vuelos domésticos y ya genera reprogramaciones en Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Latam; Ushuaia entre los destinos impactadosNacionales17/12/2025
Los vuelos de distintas empresas se ven este miércoles con demoras y cancelaciones como consecuencia del plan de lucha iniciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
La medida afecta exclusivamente a los despegues de vuelos domésticos y se extenderá, en principio, hasta las 11:00 horas, pese a que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación para las 10:00. La situación alteró de manera significativa la programación de las principales aerolíneas, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aeroparque Jorge Newbery.
Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, al menos cuatro vuelos de Flybondi fueron cancelados, mientras que Aerolíneas Argentinas y Latam optaron por reprogramar varios de sus servicios para después de las 11:30. En el caso de Aerolíneas Argentinas, los vuelos con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia previstos entre las 9 y las 10 debieron ser postergados, mientras que los servicios hacia Santiago del Estero y Jujuy fueron adelantados para evitar la franja del cese de actividades.
Flybondi también registró demoras en sus rutas hacia la Patagonia, particularmente en los vuelos con destino a Ushuaia. Este escenario se replica en aeropuertos del interior del país, donde las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar de manera permanente el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales.
El gremio fundamenta la medida en un reclamo de recomposición salarial vinculado a las paritarias firmadas en septiembre. Desde ATEPSA aseguran que los acuerdos alcanzados tras el conflicto de agosto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no fueron cumplidos por la parte empleadora.
