“Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo el Tesoro de EE. UU. para apoyar a Milei en la economía argentina

El presidente Milei junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en abril de 2025

El presidente Milei junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en abril de 2025 Foto: Archivo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó el respaldo a la estabilización económica de Argentina. En declaraciones en la red social X (ex Twitter), Bessent aseguró que el Tesoro está dispuesto a utilizar "todas las herramientas" dentro de su mandato para apoyar al país, destacando el papel estratégico de Argentina en América Latina.

En un contexto de reformas estructurales y negociaciones con organismos internacionales, Bessent afirmó que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” para acompañar el proceso de recuperación.

Entre las medidas que se estarían evaluando desde el Tesoro se incluyen:

Líneas de swap de divisas

Compras directas de moneda extranjera

Adquisición de deuda pública argentina en dólares, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund)

Bessent destacó que Argentina es un aliado sistémicamente importante para Estados Unidos en América Latina, y que su recuperación económica no solo es clave para la región, sino también para el equilibrio financiero global. “Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y estamos convencidos de que Argentina volverá a ser grande”, aseguró el funcionario.