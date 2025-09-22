Tras los rechazos del Congreso a los vetos del presidente Milei, el Ejecutivo avanzó con el Decreto 681/2025 que establece la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y refuerza la protección social
“Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo el Tesoro de EE. UU. para apoyar a Milei en la economía argentina
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó el rol estratégico de Argentina en la región y adelantó que se analizan mecanismos como swaps de divisas, compras de deuda y respaldo al tipo de cambio para apoyar su estabilización económica.Nacionales22/09/2025
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó el respaldo a la estabilización económica de Argentina. En declaraciones en la red social X (ex Twitter), Bessent aseguró que el Tesoro está dispuesto a utilizar "todas las herramientas" dentro de su mandato para apoyar al país, destacando el papel estratégico de Argentina en América Latina.
En un contexto de reformas estructurales y negociaciones con organismos internacionales, Bessent afirmó que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” para acompañar el proceso de recuperación.
Entre las medidas que se estarían evaluando desde el Tesoro se incluyen:
- Líneas de swap de divisas
- Compras directas de moneda extranjera
- Adquisición de deuda pública argentina en dólares, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund)
Bessent destacó que Argentina es un aliado sistémicamente importante para Estados Unidos en América Latina, y que su recuperación económica no solo es clave para la región, sino también para el equilibrio financiero global. “Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y estamos convencidos de que Argentina volverá a ser grande”, aseguró el funcionario.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
El Gobierno nacional ofrece $5 millones de recompensa por el paradero de una mujer desaparecida en SaltaNacionales19/09/2025
Rosmery Aramayo Torrez desapareció en enero en Salvador Mazza, Salta. Su pareja, José Eduardo Miranda, está acusado de femicidio. La justicia presume que fue asesinada, pero aún no se encontraron sus restos.
Milei nombró a la Virgen María como “Comandante Generala” de la Gendarmería NacionalNacionales19/09/2025
El presidente firmó el decreto 675/2025 que reconoce a "Nuestra Señora de Luján, patrona de la fuerza" con la jerarquía máxima dentro del cuerpo.
El vocero presidencial advirtió que las leyes aprobadas por Diputados ponen en riesgo el equilibrio fiscal y ejemplificó el costo con recortes equivalentes en planes sociales, subsidios y el presupuesto del Congreso.
En octubre, el Senado tratará los vetos de Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitarioNacionales18/09/2025
La oposición pidió una sesión especial para el 2 de octubre con el objetivo de revertir los vetos presidenciales, que ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados.
Durísima derrota parlamentaria para Milei: Diputados rechazó sus vetos a las leyes del Garrahan y de universidadesNacionales17/09/2025
Con mayoría especial de dos tercios, la Cámara baja insistió en sancionar las normas de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que ahora deberán ser ratificadas en el Senado.
Tres hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos tras un operativo de Gendarmería Nacional en el que también se incautaron hojas de coca y dinero en efectivo.
El presidente de Venezuela envió una carta al mandatario estadounidense para rechazar acusaciones de narcotráfico y abrir un canal de negociación.
Se detectó que algunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana, pese a que ese espacio no está habilitado para tal fin.
Melella cuestionó la negociación de un préstamo con EE.UU. y advirtió riesgos para la soberanía argentinaTierra del Fuego22/09/2025
El gobernador de Tierra del Fuego alertó que el acuerdo por 30.000 millones de dólares implicaría una nueva dependencia externa y un fuerte impacto en la economía nacional y provincial.
El presidente ruso lanzó nuevas amenazas de guerra y rechazó la iniciativa “Cúpula Dorada”, al considerar que el despliegue de armas en el espacio desestabiliza la seguridad global.
Nieve suelta y fuertes vientos complican la circulación en Ruta Nacional Nº 3Tierra del Fuego22/09/2025
Protección Civil advirtió que el tramo entre los kilómetros 3000 y 3018 está transitable con precaución. Camiones que salgan de Ushuaia deben encadenar en la zona alta.