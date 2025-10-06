Elegí la planchita de pelo ideal para cuidar y peinar tu cabello

Más que estética: una herramienta de cuidado capilar

La planchita de pelo ya no es solo una aliada para alisar el cabello, también es una herramienta versátil para ondular, dar forma y lograr peinados prolijos desde casa. Elegir el modelo adecuado te permite lograr resultados profesionales, sin dañar tu cabello ni gastar de más.

¿Qué materiales son los mejores?

Uno de los factores clave es el material de las placas:

Cerámica: ideal para uso frecuente y cabello fino. Distribuye el calor de forma pareja y reduce el daño.

ideal para uso frecuente y cabello fino. Distribuye el calor de forma pareja y reduce el daño. Turmalina : ayuda a reducir el frizz y mejora el brillo natural del cabello.

: ayuda a reducir el frizz y mejora el brillo natural del cabello. Titanio: calienta más rápido y mantiene la temperatura, recomendado para cabellos gruesos o difíciles de alisar.

Elegir el material adecuado según tu tipo de pelo mejora los resultados y prolonga la vida útil del equipo.

Temperatura regulable: fundamental para cuidar tu pelo

No todos los tipos de cabello requieren la misma temperatura. Por eso, una buena planchita debe permitir ajustar el calor. Cabellos dañados o finos necesitan menor temperatura (alrededor de 150°C), mientras que cabellos gruesos pueden requerir hasta 230°C para lograr un buen alisado.

Contar con este control evita el daño térmico y te da mayor flexibilidad según el peinado que quieras lograr.

Diseño práctico y accesorios que suman

Además del rendimiento, es importante que la planchita sea cómoda de usar. Algunos puntos a considerar:

Tamaño de las placas: las más anchas sirven para cabellos largos, mientras que las finas son mejores para detalles o flequillo.

Cable giratorio: mejora la maniobrabilidad.

Calentamiento rápido: ahorra tiempo en la rutina diaria.

Funda térmica o sistema de bloqueo para guardarla con seguridad.



¿Conviene comprarla online?

Sí, y mucho. En tiendas como Coppel podés encontrar una amplia variedad de modelos, marcas y precios, además de cuotas sin interés y envío a domicilio en todo el país. También podés leer las opiniones de otras personas que ya compraron el producto, lo que suma confianza y te ayuda a tomar una mejor decisión.

Además, tenés la posibilidad de buscar según tus necesidades filtrando por temperatura máxima, tipo de placa, ancho y más.

Marcas recomendadas con buena relación precio-calidad

Marcas como Remington, Gama, Philips y Bellissima ofrecen modelos de buena calidad, duraderos y accesibles. Ya sea para uso diario o eventual, podés encontrar opciones que se ajusten a tu presupuesto y que te den buenos resultados.

Invertir en una buena planchita de pelo no solo mejora tu imagen, sino que también cuida tu cabello y te permite lograr estilos que te hagan sentir bien cada día, sin necesidad de ir a la peluquería.