La Unión Europea avanza hacía el uso de un cargador común universal
Los fabricantes tendrán tres años para establecer un cargador universal para todos los dispositivos y esa medida será de cumplimiento obligatorio a partir de finales de 2028.Tenés que saber17/10/2025
La Comisión Europea anunció la implementación de nuevas reglas de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas (FAE), como parte de su estrategia para avanzar hacia un cargador común universal en toda la Unión Europea.
La medida busca reducir el impacto ambiental de los dispositivos electrónicos, simplificar el uso de los cargadores y fomentar la innovación tecnológica, marcando un paso clave hacia la sostenibilidad y la estandarización de productos tecnológicos.
USB-C obligatorio y cables desmontables
El nuevo reglamento establece que todos los cargadores deberán contar con al menos un puerto USB tipo C y permitir el reemplazo de cables, lo que facilitará la reutilización de componentes, la reducción de residuos y la compatibilidad entre dispositivos de diferentes marcas.
Cada año se venden más de 400 millones de fuentes de alimentación externas en la UE. Con la nueva normativa, se busca disminuir los desechos electrónicos y simplificar la experiencia de los usuarios. Los cambios alcanzarán a celulares, computadoras portátiles, routers, monitores y otros equipos electrónicos.
Esta decisión se complementa con la Directiva sobre equipos radioeléctricos, que ya armonizó los puertos de carga de celulares y tablets en el bloque europeo.
Impacto ambiental y ahorro energético
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, la estandarización permitirá:
- Reducir en 3 % el consumo energético asociado al ciclo de vida de las FAE.
- Disminuir en 9 % las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Recortar en 13 % los contaminantes generados.
- Ahorrar 100 millones de euros anuales para los consumidores.
- Actualmente, los cargadores descartados generan unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año, una cifra que podría caer drásticamente con la adopción del cargador universal.
Beneficios múltiples
Según Bruselas, la medida trae beneficios tanto para los consumidores como para los fabricantes y el medio ambiente.
- Comodidad: un solo cable servirá para múltiples dispositivos.
- Ahorro: se calcula un ahorro total de hasta 250 millones de euros anuales.
- Flexibilidad: libertad para elegir dispositivos sin preocuparse por la compatibilidad.
- Innovación: las empresas podrán concentrarse en desarrollar tecnologías de carga rápida y eficiencia energética.
- Eficiencia industrial: interoperabilidad entre distintas marcas y modelos.
Logotipo del cargador común y plazos de implementación
La Comisión Europea también presentará un nuevo logotipo del cargador común de la UE, que permitirá a los usuarios identificar fácilmente los dispositivos compatibles.
Los fabricantes tendrán tres años para adaptarse a las nuevas normas, que serán de cumplimiento obligatorio a partir de finales de 2028. “Es una medida inteligente que antepone los intereses de los consumidores y contribuye a un futuro tecnológico más sostenible”, afirmó Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda.
Aves de distintos continentes comparten un mismo llamado de alerta aprendido ante parásitos de críaTenés que saber11/10/2025
Más de 20 especies separadas por miles de kilómetros y millones de años de evolución emiten una vocalización casi idéntica para advertir sobre amenazas.
Océanos en emergencia: informe europeo revela que se ha superado el umbral crítico de temperaturaTenés que saber03/10/2025
"Reducir las emisiones, aunque fundamental, ya no basta por sí solo para salvar el planeta" advierte un nuevo estudio sobre el incremento de temperaturas récord en los océanos.
Nuevos horarios y propuestas para disfrutar del Paseo Canto del Viento en Río GrandeTenés que saber29/09/2025
El espacio abre de miércoles a domingo de 16 a 20 horas y ofrece una experiencia única con emprendedores locales, música en vivo y gastronomía para toda la familia.
Solo 10 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y formaTenés que saber25/09/2025
Un informe de Argentinos por la Educación revela un fuerte retroceso en los aprendizajes: en 2024 apenas el 10% de los alumnos finalizó la secundaria sin repitencias ni abandonos.
Actividades culturales, recreativas y familiares este fin de semana en Río GrandeTenés que saber23/08/2025
La ciudad ofrece múltiples propuestas para todas las edades, con entradas libres y gratuitas.
La NASA publica la panorámica más nítida de Marte tomada por el róver PerseveranceTenés que saber11/08/2025
La NASA difundió una de las imágenes panorámicas más nítidas jamás obtenidas de Marte, captada por el róver Perseverance durante su misión de exploración en el planeta rojo.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
El pedido de Blanco a dos años de la muerte de Matías Rodríguez: "Ojalá algún día podamos saber la verdad oculta de lo que le sucedió"Tierra del Fuego16/10/2025
El Senador destacó el legado que dejó el parlamentario justicialista y el dolor que causó su muerte. Además, insistió en en el esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a Matías a tomar una drástica decisión.
FOTOS | La Armada Argentina realizó ejercicios integrados en Tierra del FuegoTierra del Fuego16/10/2025
Unidades de la Infantería de Marina, la Aviación Naval y el Área Naval Austral desarrollaron maniobras conjuntas en Ushuaia y Río Grande. Entre los ejercicios, se realizaron roles de combate, despliegues tácticos, puestos de acecho y búsquedas rápida.
Escándalo en el Puerto de Ushuaia: denuncias, auditoría y una respuesta de la DPPTierra del Fuego16/10/2025
Una inspección nacional detectó graves fallas operativas y de infraestructura en el puerto fueguino. Desde la Dirección Provincial de Puertos desmintieron una posible intervención y denunciaron un trasfondo político.