La Unión Europea avanza hacía el uso de un cargador común universal

La Comisión Europea anunció la implementación de nuevas reglas de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas (FAE), como parte de su estrategia para avanzar hacia un cargador común universal en toda la Unión Europea.

La medida busca reducir el impacto ambiental de los dispositivos electrónicos, simplificar el uso de los cargadores y fomentar la innovación tecnológica, marcando un paso clave hacia la sostenibilidad y la estandarización de productos tecnológicos.

USB-C obligatorio y cables desmontables

El nuevo reglamento establece que todos los cargadores deberán contar con al menos un puerto USB tipo C y permitir el reemplazo de cables, lo que facilitará la reutilización de componentes, la reducción de residuos y la compatibilidad entre dispositivos de diferentes marcas.

Cada año se venden más de 400 millones de fuentes de alimentación externas en la UE. Con la nueva normativa, se busca disminuir los desechos electrónicos y simplificar la experiencia de los usuarios. Los cambios alcanzarán a celulares, computadoras portátiles, routers, monitores y otros equipos electrónicos.

Esta decisión se complementa con la Directiva sobre equipos radioeléctricos, que ya armonizó los puertos de carga de celulares y tablets en el bloque europeo.

Impacto ambiental y ahorro energético

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, la estandarización permitirá:

Reducir en 3 % el consumo energético asociado al ciclo de vida de las FAE.

Disminuir en 9 % las emisiones de gases de efecto invernadero.

Recortar en 13 % los contaminantes generados.

Ahorrar 100 millones de euros anuales para los consumidores.

Actualmente, los cargadores descartados generan unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año, una cifra que podría caer drásticamente con la adopción del cargador universal.

Beneficios múltiples

Según Bruselas, la medida trae beneficios tanto para los consumidores como para los fabricantes y el medio ambiente.

Comodidad : un solo cable servirá para múltiples dispositivos.

: un solo cable servirá para múltiples dispositivos. Ahorro: se calcula un ahorro total de hasta 250 millones de euros anuales.

se calcula un ahorro total de hasta 250 millones de euros anuales. Flexibilidad: libertad para elegir dispositivos sin preocuparse por la compatibilidad.

libertad para elegir dispositivos sin preocuparse por la compatibilidad. Innovación: las empresas podrán concentrarse en desarrollar tecnologías de carga rápida y eficiencia energética.

las empresas podrán concentrarse en desarrollar tecnologías de carga rápida y eficiencia energética. Eficiencia industrial: interoperabilidad entre distintas marcas y modelos.



Logotipo del cargador común y plazos de implementación

La Comisión Europea también presentará un nuevo logotipo del cargador común de la UE, que permitirá a los usuarios identificar fácilmente los dispositivos compatibles.

Los fabricantes tendrán tres años para adaptarse a las nuevas normas, que serán de cumplimiento obligatorio a partir de finales de 2028. “Es una medida inteligente que antepone los intereses de los consumidores y contribuye a un futuro tecnológico más sostenible”, afirmó Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda.