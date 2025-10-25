🔴EN VIVO: Transmisión de la expedición científica que estudia cañones submarinos del Mar Argentino

🔴EN VIVO: Transmisión de la expedición científica que estudia cañones submarinos del Mar ArgentinoTenés que saber25/10/2025
EN VIVO | Comenzó la transmisión de la expedición científica que estudia cañones submarinos del Mar ArgentinoTenés que saber20/10/2025
Investigadores del CONICET y del Servicio de Hidrografía Naval participan de la campaña “Ecos de dos Cañones”, a bordo del buque RV Falkor (too), para explorar zonas profundas de la plataforma continental patagónica y bonaerense.
Los fabricantes tendrán tres años para establecer un cargador universal para todos los dispositivos y esa medida será de cumplimiento obligatorio a partir de finales de 2028.
El evento fue registrado en la bahía San Sebastián, dentro de la Reserva Provincial Costa Atlántica. Los ejemplares pertenecen al raro ecotipo D, una población poco conocida que habita la zona subantártica.
Aves de distintos continentes comparten un mismo llamado de alerta aprendido ante parásitos de críaTenés que saber11/10/2025
Más de 20 especies separadas por miles de kilómetros y millones de años de evolución emiten una vocalización casi idéntica para advertir sobre amenazas.
Océanos en emergencia: informe europeo revela que se ha superado el umbral crítico de temperaturaTenés que saber03/10/2025
"Reducir las emisiones, aunque fundamental, ya no basta por sí solo para salvar el planeta" advierte un nuevo estudio sobre el incremento de temperaturas récord en los océanos.
Nuevos horarios y propuestas para disfrutar del Paseo Canto del Viento en Río GrandeTenés que saber29/09/2025
El espacio abre de miércoles a domingo de 16 a 20 horas y ofrece una experiencia única con emprendedores locales, música en vivo y gastronomía para toda la familia.
Solo 10 de cada 100 estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y formaTenés que saber25/09/2025
Un informe de Argentinos por la Educación revela un fuerte retroceso en los aprendizajes: en 2024 apenas el 10% de los alumnos finalizó la secundaria sin repitencias ni abandonos.
Desde la 8 de la mañana y hasta el domingo por la noche rige la veda electoral que prohíbe avisos publicitarios, publicidad, presentación de planes, encuestas, y cartelería política.
Con algunas demoras, los aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque comienzan a despegarNacionales24/10/2025
Luego de la medida de APLA, los aviones despegan desde el aeropuerto metropolitano, al tiempo que otros continuarán con demoras en las salidas.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
Elecciones 2025: El Registro Civil abrirá este domingo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande para el retiro de DNITierra del Fuego24/10/2025
Será el 26 de octubre de 8 a 17 horas en las tres ciudades. La jornada será solo para retirar documentos ya tramitados, no para iniciar nuevos.
El país se prepara para votar: qué se elige este domingo y cómo será la boleta única en Tierra del FuegoTierra del Fuego25/10/2025
Este domingo los argentinos renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. En Tierra del Fuego