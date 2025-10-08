La advertencia rige desde la mañana del jueves 9 hasta el viernes 10 de octubre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en la zona norte de la isla.
Se conocieron más detalles del cargamento de droga que intentaba ingresar a Tierra del Fuego
El chofer del camión había declarado que se trataba de la carga de repuestos electrónicos, sin embargo se encontró droga oculta en un dispositivo búster.Tierra del Fuego08/10/2025
La Dirección General de Aduanas y Gendamería Nacional desarticularon un intento de contrabando de drogas en el Paso San Sebastián, en la frontera entre Argentina y Chile, en la provincia de Tierra del Fuego. El operativo permitió secuestrar 11 kilos de cocaína y 200 pastillas de metadona, con un valor estimado superior a $300 millones.
El procedimiento comenzó cuando un camión con matrícula argentina arribó al sector de ingreso al país. Su conductor, también argentino, declaró transportar una carga de repuestos electrónicos valuada en USD 192 mil, procedente de Chile.
Durante el control no intrusivo con el escáner móvil, las imágenes revelaron irregularidades que motivaron una inspección más profunda con un dispositivo búster, capaz de detectar variaciones de densidad.
Al revisar el vehículo, los agentes aduaneros encontraron varios paquetes ocultos detrás del tablero y los paneles del techo de la cabina. Las pruebas químicas confirmaron la presencia de cocaína y metadona, un potente opiáceo sintético.
La investigación quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, dirigida por el fiscal Marcelo Rappaport, quien ordenó la detención del conductor. Según el artículo 866 del Código Aduanero, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.
Grave denuncia por falta de traslado urgente para paciente oncológica en UshuaiaTierra del Fuego08/10/2025
Alejandro Paredes, esposo de una paciente con cáncer de útero internada hace más de un mes, reclama la urgente derivación médica que no se concreta por parte de la OSEF, pese a una orden judicial. "El cáncer no espera" advirtió en un llamado desesperante.
DPOSS lanza programa de regularización de deudas con quita del 100% de intereses por moraTierra del Fuego08/10/2025
Los usuarios podrán adherirse hasta el 12 de diciembre y optar por el pago en una sola vez o en cuotas con bajos intereses, siempre que se afilien al débito automático.
Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río GrandeTierra del Fuego07/10/2025
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
En Ushuaia, comenzó el juicio oral por el incendio con bombas molotov: y los tres imputados declararon en la primera audienciaTierra del Fuego07/10/2025
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
La UISE aseguró que intensifica el plan de limpieza y mantenimiento de las garitas de colectivos en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Tres personas serán juzgadas por provocar un incendio con una bomba molotov en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Se trata del hecho ocurrido el pasado 7 de octubre sobre una camioneta de Vanesa Saez, quien también fue denunciada junto a su ex pareja por hechos de estafas en Ushuaia.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
Muertes, hambre, destrucción y sufrimiento: Se cumplen dos años de la guerra entre Israel y HamásMundo07/10/2025
El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 dejó una huella de devastación sin precedentes, con miles de muertos, ciudades arrasadas y millones de vidas quebradas.
