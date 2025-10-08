Se conocieron más detalles del cargamento de droga que intentaba ingresar a Tierra del Fuego

La Dirección General de Aduanas y Gendamería Nacional desarticularon un intento de contrabando de drogas en el Paso San Sebastián, en la frontera entre Argentina y Chile, en la provincia de Tierra del Fuego. El operativo permitió secuestrar 11 kilos de cocaína y 200 pastillas de metadona, con un valor estimado superior a $300 millones.

El procedimiento comenzó cuando un camión con matrícula argentina arribó al sector de ingreso al país. Su conductor, también argentino, declaró transportar una carga de repuestos electrónicos valuada en USD 192 mil, procedente de Chile.

Durante el control no intrusivo con el escáner móvil, las imágenes revelaron irregularidades que motivaron una inspección más profunda con un dispositivo búster, capaz de detectar variaciones de densidad.

Al revisar el vehículo, los agentes aduaneros encontraron varios paquetes ocultos detrás del tablero y los paneles del techo de la cabina. Las pruebas químicas confirmaron la presencia de cocaína y metadona, un potente opiáceo sintético.

La investigación quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, dirigida por el fiscal Marcelo Rappaport, quien ordenó la detención del conductor. Según el artículo 866 del Código Aduanero, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.





