Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del Fuego

Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río GrandeTierra del Fuego07/10/2025
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos AiresTierra del Fuego07/10/2025
Personal del Escuadrón 44 “Ushuaia” detuvo ayer un camión en el Paso Internacional “San Sebastián”, que provenía de Moreno, Buenos Aires. Al inspeccionar la cabina, hallaron 10 paquetes con una sustancia blancuzca oculta en paneles plásticos, laterales y debajo de un colchón.
Tras realizar pruebas de campo, se confirmó que se trataba de 10,9 kg de cocaína y 199 pastillas de metadona, un opioide de uso estrictamente médico. El conductor fue detenido y se decomisó el vehículo y la droga.
Interviene la Fiscalía Descentralizada de Río Grande junto a la División de Aduana.
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Se trata del hecho ocurrido el pasado 7 de octubre sobre una camioneta de Vanesa Saez, quien también fue denunciada junto a su ex pareja por hechos de estafas en Ushuaia.
El candidato a senador nacional propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal para fortalecer las instituciones de seguridad y profesionalizar la lucha contra el delito.
La delegación fueguina brilló en Mar del Plata con 22 medallas en diversas disciplinas deportivas.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte impuso 4 años de prisión a un joven de 19 años, hallado culpable de homicidio simple en grado de tentativa.
El SUTEF anunció que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre se realizarán asambleas y desobligaciones internas para definir la aceptación o el rechazo de la oferta de una propuesta salarial del Gobierno.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
