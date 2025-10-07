Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del Fuego

Personal del Escuadrón 44 “Ushuaia” detuvo ayer un camión en el Paso Internacional “San Sebastián”, que provenía de Moreno, Buenos Aires. Al inspeccionar la cabina, hallaron 10 paquetes con una sustancia blancuzca oculta en paneles plásticos, laterales y debajo de un colchón.

Tras realizar pruebas de campo, se confirmó que se trataba de 10,9 kg de cocaína y 199 pastillas de metadona, un opioide de uso estrictamente médico. El conductor fue detenido y se decomisó el vehículo y la droga.

Interviene la Fiscalía Descentralizada de Río Grande junto a la División de Aduana.