Rusia intensifica los ataques con drones en Odessa y Chernihiv: daños en infraestructura, muertos y heridos

En una nueva ola de ataques aéreos, Rusia lanzó bombardeos masivos con drones sobre las regiones ucranianas de Odessa y Chernihiv, provocando muertos, heridos y severos daños en infraestructura energética y civil.

En Odessa, los ataques provocaron incendios en instalaciones energéticas y en un complejo hotelero y de restaurantes. Los bomberos rescataron a dos personas del lugar y lograron contener rápidamente el fuego. Tres edificios residenciales también sufrieron daños, y una persona resultó herida, según informes preliminares. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias brindaron asistencia a 21 personas afectadas emocionalmente por el ataque.

Las tareas de emergencia se vieron complicadas por las constantes señales de alarma aérea, que forzaron la interrupción intermitente de las labores de rescate.

Simultáneamente, la región de Chernihiv fue blanco de otra serie de ataques con drones a lo largo del día.

En la comunidad de Semenivska , drones rusos impactaron vehículos oficiales de una compañía energética regional, provocando la muerte de dos trabajadores y dejando a otros cuatro heridos.

En el distrito de Nizhyn , los drones alcanzaron infraestructura clave, provocando un incendio que fue rápidamente controlado por los rescatistas.

En Novgorod-Siverskyi, un dron impactó directamente en un edificio, generando un incendio que abarcó unos 160 metros cuadrados, el cual también fue extinguido por los equipos de emergencia.

Pese al peligro constante por nuevos ataques, los rescatistas siguen operando intensamente en ambas regiones, brindando asistencia a las víctimas y trabajando en la remoción de escombros y reparación de daños.

Estos nuevos bombardeos se suman a una escalada sostenida de ataques rusos contra infraestructura crítica y zonas residenciales, en momentos en que Ucrania enfrenta crecientes desafíos humanitarios y logísticos ante la llegada del invierno.