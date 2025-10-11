el presidente del Congreso, el abogado José Jerí, de 38 años, fue juramentado como presidente interino de la República.
Rusia intensifica los ataques con drones en Odessa y Chernihiv: daños en infraestructura, muertos y heridos
Los bombardeos afectaron infraestructura energética, edificios civiles y vehículos oficiales. Odessa registró incendios y al menos un herido, mientras que en Chernihiv murieron dos personas.Mundo11/10/2025
En una nueva ola de ataques aéreos, Rusia lanzó bombardeos masivos con drones sobre las regiones ucranianas de Odessa y Chernihiv, provocando muertos, heridos y severos daños en infraestructura energética y civil.
En Odessa, los ataques provocaron incendios en instalaciones energéticas y en un complejo hotelero y de restaurantes. Los bomberos rescataron a dos personas del lugar y lograron contener rápidamente el fuego. Tres edificios residenciales también sufrieron daños, y una persona resultó herida, según informes preliminares. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias brindaron asistencia a 21 personas afectadas emocionalmente por el ataque.
Las tareas de emergencia se vieron complicadas por las constantes señales de alarma aérea, que forzaron la interrupción intermitente de las labores de rescate.
Simultáneamente, la región de Chernihiv fue blanco de otra serie de ataques con drones a lo largo del día.
- En la comunidad de Semenivska, drones rusos impactaron vehículos oficiales de una compañía energética regional, provocando la muerte de dos trabajadores y dejando a otros cuatro heridos.
- En el distrito de Nizhyn, los drones alcanzaron infraestructura clave, provocando un incendio que fue rápidamente controlado por los rescatistas.
- En Novgorod-Siverskyi, un dron impactó directamente en un edificio, generando un incendio que abarcó unos 160 metros cuadrados, el cual también fue extinguido por los equipos de emergencia.
- Pese al peligro constante por nuevos ataques, los rescatistas siguen operando intensamente en ambas regiones, brindando asistencia a las víctimas y trabajando en la remoción de escombros y reparación de daños.
Estos nuevos bombardeos se suman a una escalada sostenida de ataques rusos contra infraestructura crítica y zonas residenciales, en momentos en que Ucrania enfrenta crecientes desafíos humanitarios y logísticos ante la llegada del invierno.
Un flujo constante de personas se agolpaba en una carretera costera en el centro de la Franja de Gaza, rumbo al norte, para ver qué quedaba de sus hogares. Otros se dirigían a otras partes del territorio palestino en el sur.
El mandatario ucraniano destacó los efectos de las ofensivas en territorio ruso, reafirmó la cooperación con Estados Unidos y consideró que un alto el fuego es posible con mayor presión internacional sobre Moscú.
Tras dos años de guerra, la paz estaría cerca tras un acuerdo en donde hubo intervención de Estados Unidos. El parlamento israelí trata el alto al fuego.
Muertes, hambre, destrucción y sufrimiento: Se cumplen dos años de la guerra entre Israel y HamásMundo07/10/2025
El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 dejó una huella de devastación sin precedentes, con miles de muertos, ciudades arrasadas y millones de vidas quebradas.
Israel "ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa" dijo el secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede.
Venezuela denunció un presunto plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en CaracasMundo06/10/2025
Sostienen que grupos extremistas planean el ataque bajo una “operación de bandera falsa”.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.Mundo05/10/2025
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y China
El bombardeo provocó un incendio en un vagón y obligó a rescatistas a trabajar bajo fuego constante en la comunidad de Shostka.
Trump pide a Israel cesar los bombardeos en Gaza tras acuerdo preliminar con Hamas
El presidente estadounidense instó a Netanyahu a detener los ataques para garantizar la liberación segura de rehenes, mientras persisten tensiones sobre el desarme y continúan los bombardeos en la Franja.
Se conocieron más detalles del cargamento de droga que intentaba ingresar a Tierra del FuegoTierra del Fuego08/10/2025
El chofer del camión había declarado que se trataba de la carga de repuestos electrónicos, sin embargo se encontró droga oculta en un dispositivo búster.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Cómo serán los cortes al tránsito con motivo del desfile del 12 de Octubre en UshuaiaTierra del Fuego11/10/2025
El desfile por el aniversario de la ciudad implicará cortes de calles y desvíos; se recomienda a los conductores planificar sus traslados y respetar la señalización.
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.