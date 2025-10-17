La medida preventiva alcanza a aeronaves equipadas con propulsores fabricados por CFM, luego de un incidente ocurrido en un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba.
Desbaratan red de apuestas virtuales ilegales tras más de dos años de investigación
Gendarmería Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada a casinos online sin certificación SSL. Se realizaron 53 allanamientos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis.Nacionales17/10/2025
Tras dos años y tres meses de tareas investigativas, personal de Gendarmería Nacional logró identificar y desarticular una estructura digital delictiva dedicada a captar clientes mediante diversas plataformas virtuales de apuestas sin certificación SSL (Secure Sockets Layer).
Durante la pesquisa, los investigadores verificaron distintas URL y licencias regulatorias, además de analizar las operaciones de venta de créditos utilizados para acceder a las aplicaciones. Los resultados del análisis revelaron una amplia red de casinos online que operaban fuera de todo marco legal y fiscal.
El trabajo concluyó con 53 allanamientos en inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis. En los procedimientos se secuestraron 133 equipos informáticos, 79 teléfonos celulares, 67 vehículos y motocicletas, 127 millones de pesos argentinos, criptomonedas valuadas en 1.215 dólares, 19.850 dólares en efectivo, cuatro armas de fuego y 12 kilos de marihuana.
Un total de 19 personas fueron detenidas, acusadas de ser los encargados de transferir las ganancias a los miembros de mayor rango dentro de la organización. Todos quedaron imputados por infracción al artículo 303 del Código Penal Argentino, que sanciona el lavado de activos.
Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham, luego de comprobarse la magnitud de la red y el desvío de importantes sumas de dinero a través de plataformas digitales no registradas.
Se mantienen activos varios focos en distintas áreas protegidas del país, con condiciones meteorológicas que complican las tareas de control.
Trump advirtió: “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”Nacionales14/10/2025
El presidente de Estados Unidos volvió a respaldar al Presidente Milei a dos semanas de las legislativas. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, afirmó en la Casa Blanca.
Desde diciembre de 2026, todas las rutas nacionales deberán contar con sistemas de peaje automáticosNacionales14/10/2025
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo estableció estableció que todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas o “free flow” antes del 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno celebró la liberación de 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres argentinosNacionales13/10/2025
“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo" dijo el Gobierno de Milei sobre el histórico hecho en Medio Oriente.
El exmandatario compartió una publicación del escritor Don Winslow que cuestiona el acuerdo de swap con EE.UU. y llamó a “despertar y salir de esta pesadilla”.
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones de empleados públicos nacionalesNacionales09/10/2025
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó un nuevo reglamento que moderniza el sistema de contrataciones por tiempo determinado en la administración pública.
El Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar la lucha contra el terrorismoNacionales08/10/2025
El Centro Nacional Antiterrorista funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo integrar, analizar y compartir información para prevenir y combatir el terrorismo en el país.
Trabajadores de Camuzzi realizan un paro nacional en reclamo de aumentos salarialesNacionales07/10/2025
La medida de fuerza afecta sucursales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Bahía Blanca, Mar del Plata y otras localidades.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Las unidades de la Armada Argentina efectuaron el recambio de dotaciones, reaprovisionamiento y apoyo logístico en los puestos de vigilancia marítima de Península Mitre e Isla de los Estados.
Escándalo en el Puerto de Ushuaia: denuncias, auditoría y una respuesta de la DPPTierra del Fuego16/10/2025
Una inspección nacional detectó graves fallas operativas y de infraestructura en el puerto fueguino. Desde la Dirección Provincial de Puertos desmintieron una posible intervención y denunciaron un trasfondo político.