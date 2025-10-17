Desbaratan red de apuestas virtuales ilegales tras más de dos años de investigación

Tras dos años y tres meses de tareas investigativas, personal de Gendarmería Nacional logró identificar y desarticular una estructura digital delictiva dedicada a captar clientes mediante diversas plataformas virtuales de apuestas sin certificación SSL (Secure Sockets Layer).

Durante la pesquisa, los investigadores verificaron distintas URL y licencias regulatorias, además de analizar las operaciones de venta de créditos utilizados para acceder a las aplicaciones. Los resultados del análisis revelaron una amplia red de casinos online que operaban fuera de todo marco legal y fiscal.

El trabajo concluyó con 53 allanamientos en inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis. En los procedimientos se secuestraron 133 equipos informáticos, 79 teléfonos celulares, 67 vehículos y motocicletas, 127 millones de pesos argentinos, criptomonedas valuadas en 1.215 dólares, 19.850 dólares en efectivo, cuatro armas de fuego y 12 kilos de marihuana.

Un total de 19 personas fueron detenidas, acusadas de ser los encargados de transferir las ganancias a los miembros de mayor rango dentro de la organización. Todos quedaron imputados por infracción al artículo 303 del Código Penal Argentino, que sanciona el lavado de activos.

Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham, luego de comprobarse la magnitud de la red y el desvío de importantes sumas de dinero a través de plataformas digitales no registradas.