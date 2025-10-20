AUDIOS 24 | Renuncias en cadena en el Hospital Regional Ushuaia: “Estamos en una situación crítica”, advirtió el Dr. Moreira

Controlaron un incendio en un pastizal frente a Estancia Sara en Tierra del FuegoTierra del Fuego21/10/2025
El fuego afectó menos de una hectárea y fue rápidamente contenido por brigadistas, bomberos y personal policial.
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.Tierra del Fuego20/10/2025
El médico Roberto Moreira, ex jefe del área materno infantil del Hospital Regional Ushuaia, confirmó su renuncia al cargo en medio de una nueva ola de dimisiones de jefes de departamento. El profesional explicó que la decisión fue tomada tras “un acúmulo de situaciones que van más allá de lo salarial” y describió una profunda crisis en el sistema de salud pública de Tierra del Fuego.
“Nos encontramos con pocas herramientas para brindar un derecho que tienen todos los ciudadanos, que es acceder al sistema sanitario y recibir un servicio de calidad”, señaló Moreira en declaraciones al programa "El Angel de la Radio" por FM Monumental Ushuaia. Entre los problemas más graves, mencionó la falta de insumos médicos, equipamiento roto, escasez de profesionales y una infraestructura hospitalaria que no se amplía desde hace años.
“Hay momentos en que falta todo: medicamentos, ropa de cama, reactivos para laboratorio o incluso el sistema informático. Es muy difícil trabajar así”, expresó. Además, cuestionó la falta de acompañamiento político y sindical: “Ninguna fuerza política ni sindicato se acercó a colaborar. Es un compromiso que debería involucrar a todos, no solo a los trabajadores de la salud”.
El médico confirmó que su renuncia es “indeclinable” y que, a partir de ahora, continuará únicamente con tareas asistenciales. “Después de diez años en funciones jerárquicas, considero que bajo esta dirección ya no puedo continuar. La situación del hospital es crítica y cada vez hay menos profesionales para atender a más pacientes”, lamentó.
La crisis en el Hospital Regional Ushuaia se profundiza mientras el Gobierno provincial aún no ofrece una respuesta pública frente a las múltiples renuncias que afectan áreas clave del sistema sanitario.
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.
La medida forma parte de la apertura del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional. Ushuaia será uno de los 37 aeropuertos del país donde comenzará a operar la nueva compañía.
Por segundo año consecutivo, habrá controles gratuitos para hombres mayores de 45 años, con o sin obra social.
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.
El Municipio intervino junto a la Policía Provincial y Hábitat ante la ocupación irregular de un espacio público en Ushuaia. Las autoridades denunciaron una maniobra política y que había personas con decretos de preadjudicación de terrenos.
Unas 45 familias ocuparon terrenos en la zona lindera al "El Escondido" y decidieron nombrar el lugar en homenaje al senador fueguino fallecido hace dos años. Los vecinos aseguran que la falta de acceso a la vivienda y los altos costos de alquiler los llevaron a tomar la medida.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego rechazó el recurso extraordinario federal, pero el legislador confirmó que presentará la vía de la queja ante la Corte Suprema para que se analice la constitucionalidad del proceso de reforma.
La empresa Prodesur S.A., del empresario chino Liu Zhijiang, desvinculó a parte de la tripulación mientras el resto reclama el cobro de haberes de septiembre. El gremio SOMU denunció ante el Ministerio de Trabajo la reiterada falta de aportes y contribuciones.
El hecho sucedió en el 2023 en Río Grande y luego de dos años la Justicia dictó una condena contra el violento, quien deberá pasar 8 meses tras las rejas.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
El 41,7% de los comercios vendió lo esperado, mientras que el 35% tuvo resultados inferiores y solo el 23% superó sus previsiones. Solo el rubro electrodomésticos mostró una leve mejora real.
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
Investigadores del CONICET y del Servicio de Hidrografía Naval participan de la campaña “Ecos de dos Cañones”, a bordo del buque RV Falkor (too), para explorar zonas profundas de la plataforma continental patagónica y bonaerense.
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.