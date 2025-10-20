AUDIOS 24 | Renuncias en cadena en el Hospital Regional Ushuaia: “Estamos en una situación crítica”, advirtió el Dr. Moreira

El médico Roberto Moreira, ex jefe del área materno infantil del Hospital Regional Ushuaia, confirmó su renuncia al cargo en medio de una nueva ola de dimisiones de jefes de departamento. El profesional explicó que la decisión fue tomada tras “un acúmulo de situaciones que van más allá de lo salarial” y describió una profunda crisis en el sistema de salud pública de Tierra del Fuego.

“Nos encontramos con pocas herramientas para brindar un derecho que tienen todos los ciudadanos, que es acceder al sistema sanitario y recibir un servicio de calidad”, señaló Moreira en declaraciones al programa "El Angel de la Radio" por FM Monumental Ushuaia. Entre los problemas más graves, mencionó la falta de insumos médicos, equipamiento roto, escasez de profesionales y una infraestructura hospitalaria que no se amplía desde hace años.

“Hay momentos en que falta todo: medicamentos, ropa de cama, reactivos para laboratorio o incluso el sistema informático. Es muy difícil trabajar así”, expresó. Además, cuestionó la falta de acompañamiento político y sindical: “Ninguna fuerza política ni sindicato se acercó a colaborar. Es un compromiso que debería involucrar a todos, no solo a los trabajadores de la salud”.

El médico confirmó que su renuncia es “indeclinable” y que, a partir de ahora, continuará únicamente con tareas asistenciales. “Después de diez años en funciones jerárquicas, considero que bajo esta dirección ya no puedo continuar. La situación del hospital es crítica y cada vez hay menos profesionales para atender a más pacientes”, lamentó.

La crisis en el Hospital Regional Ushuaia se profundiza mientras el Gobierno provincial aún no ofrece una respuesta pública frente a las múltiples renuncias que afectan áreas clave del sistema sanitario.