Condenan a 20 años de prisión a un hombre por abusar de su hermana en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este martes 21 de octubre a un hombre de 34 años a la pena de 20 años de prisión, y ordenó su inmediata detención en carácter de prisión preventiva.

El tribunal lo encontró culpable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambas figuras agravadas por el vínculo y por el grave daño a la salud mental de la víctima, y en concurso ideal con promoción de corrupción de menor agravada por el vínculo.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ushuaia entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima tenía entre 5 y 16 años de edad. Según el requerimiento de elevación a juicio, el hombre abusó de su hermana en múltiples oportunidades, tanto en la vivienda familiar como en un vehículo.

De acuerdo con la investigación, los abusos incluyeron tocamientos y acceso carnal en al menos cinco ocasiones, lo que produjo graves secuelas psicológicas en la víctima.

El Tribunal estuvo presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de los Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo martes 28 a las 19 horas.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Urquiza, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del Defensor Público, Dr. Juan Carlos Núñez.