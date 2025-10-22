El intendente de Río Grande y referente de Defendamos Tierra del Fuego llamó a votar en "defensa de la soberanía, el empleo, la industria fueguina y el futuro de la provincia ante las políticas del gobierno nacional".
Condenan a 20 años de prisión a un hombre por abusar de su hermana en Ushuaia
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ushuaia entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima tenía entre 5 y 16 años de edad.Tierra del Fuego22/10/2025
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este martes 21 de octubre a un hombre de 34 años a la pena de 20 años de prisión, y ordenó su inmediata detención en carácter de prisión preventiva.
El tribunal lo encontró culpable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambas figuras agravadas por el vínculo y por el grave daño a la salud mental de la víctima, y en concurso ideal con promoción de corrupción de menor agravada por el vínculo.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ushuaia entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima tenía entre 5 y 16 años de edad. Según el requerimiento de elevación a juicio, el hombre abusó de su hermana en múltiples oportunidades, tanto en la vivienda familiar como en un vehículo.
De acuerdo con la investigación, los abusos incluyeron tocamientos y acceso carnal en al menos cinco ocasiones, lo que produjo graves secuelas psicológicas en la víctima.
El Tribunal estuvo presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de los Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo martes 28 a las 19 horas.
El Ministerio Público Fiscal fue representado por el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Urquiza, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del Defensor Público, Dr. Juan Carlos Núñez.
La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia penal por la ocupación ilegal de terrenos municipalesTierra del Fuego21/10/2025
El Ejecutivo municipal pidió constituirse como querellante en la causa y aportó pruebas que demostrarían una organización previa detrás de la toma ocurrida el 17 de octubre en Barrio Escondido y Barrio Esperanza II.
Martín Perez llamó a frenar “la estafa libertaria” y respaldó a los candidatos de Defendamos Tierra del FuegoTierra del Fuego21/10/2025
En la recta final de las elecciones, el Intendente aseguró que “el próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei” y sostuvo que “desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso".
Controlaron un incendio en un pastizal frente a Estancia Sara en Tierra del FuegoTierra del Fuego21/10/2025
El fuego afectó menos de una hectárea y fue rápidamente contenido por brigadistas, bomberos y personal policial.
AUDIOS 24 | Renuncias en cadena en el Hospital Regional Ushuaia: “Estamos en una situación crítica”, advirtió el Dr. MoreiraTierra del Fuego20/10/2025
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.
Primera aeroevacuación sanitaria oficial con el helicóptero Bell 427 de la ProvinciaTierra del Fuego20/10/2025
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.
La nueva empresa de servicio de rampa también operará en el Aeropuerto de UshuaiaTierra del Fuego20/10/2025
La medida forma parte de la apertura del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional. Ushuaia será uno de los 37 aeropuertos del país donde comenzará a operar la nueva compañía.
Río Grande impulsa el Programa de Prevención de Cáncer de Próstata durante noviembreTierra del Fuego20/10/2025
Por segundo año consecutivo, habrá controles gratuitos para hombres mayores de 45 años, con o sin obra social.
Nuevo paro docente de 48 horas vuelve a afectar el dictado de clases en Tierra del FuegoTierra del Fuego19/10/2025
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.
Maduro ordena crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen” las 24 horas
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.