Martín Perez llamó a frenar “la estafa libertaria” y respaldó a los candidatos de Defendamos Tierra del Fuego

Controlaron un incendio en un pastizal frente a Estancia Sara en Tierra del FuegoTierra del Fuego21/10/2025
El fuego afectó menos de una hectárea y fue rápidamente contenido por brigadistas, bomberos y personal policial.
En la recta final de las elecciones, el Intendente aseguró que “el próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei” y sostuvo que “desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso".Tierra del Fuego21/10/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, convocó a la comunidad a acompañar con el voto a los candidatos a senadores y diputados del frente Defendamos Tierra del Fuego, con el objetivo de “frenar el avance del modelo de ajuste y destrucción impulsado por el gobierno nacional”.
En declaraciones recientes, Perez aseguró que “el próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei que están afectando a todo el país y particularmente a nuestra provincia”.
El jefe comunal sostuvo que el espacio político del mandatario nacional “se caracteriza por una gran cantidad de actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, ajuste a los jubilados, pensionados y discapacitados, como así también por la decisión de ponerle fecha de cierre a la industria fueguina y la intención manifiesta de vulnerar la soberanía argentina permitiendo la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia”.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de su espacio político con la defensa de los intereses de la provincia:
“Desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso que permitan ponerle un freno a la estafa libertaria, a la eliminación de nuestra industria, a la vulneración de nuestra soberanía y al ajuste contra los más vulnerables.”
Finalmente, Perez convocó a todos los fueguinos a acompañar a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego en las elecciones de este domingo. “Se viene un tiempo de cambio y los fueguinos vamos a ser protagonistas de la defensa de Tierra del Fuego”, concluyó.
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.
La medida forma parte de la apertura del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional. Ushuaia será uno de los 37 aeropuertos del país donde comenzará a operar la nueva compañía.
Por segundo año consecutivo, habrá controles gratuitos para hombres mayores de 45 años, con o sin obra social.
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.
El Municipio intervino junto a la Policía Provincial y Hábitat ante la ocupación irregular de un espacio público en Ushuaia. Las autoridades denunciaron una maniobra política y que había personas con decretos de preadjudicación de terrenos.
Unas 45 familias ocuparon terrenos en la zona lindera al "El Escondido" y decidieron nombrar el lugar en homenaje al senador fueguino fallecido hace dos años. Los vecinos aseguran que la falta de acceso a la vivienda y los altos costos de alquiler los llevaron a tomar la medida.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego rechazó el recurso extraordinario federal, pero el legislador confirmó que presentará la vía de la queja ante la Corte Suprema para que se analice la constitucionalidad del proceso de reforma.
La empresa Prodesur S.A., del empresario chino Liu Zhijiang, desvinculó a parte de la tripulación mientras el resto reclama el cobro de haberes de septiembre. El gremio SOMU denunció ante el Ministerio de Trabajo la reiterada falta de aportes y contribuciones.
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
Se trata de una nueva empresa que se suma a otras que operan al país y que ponen fin al monopólico Intercargo.
