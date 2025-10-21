Martín Perez llamó a frenar “la estafa libertaria” y respaldó a los candidatos de Defendamos Tierra del Fuego

El intendente de Río Grande, Martín Perez, convocó a la comunidad a acompañar con el voto a los candidatos a senadores y diputados del frente Defendamos Tierra del Fuego, con el objetivo de “frenar el avance del modelo de ajuste y destrucción impulsado por el gobierno nacional”.

En declaraciones recientes, Perez aseguró que “el próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei que están afectando a todo el país y particularmente a nuestra provincia”.

El jefe comunal sostuvo que el espacio político del mandatario nacional “se caracteriza por una gran cantidad de actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, ajuste a los jubilados, pensionados y discapacitados, como así también por la decisión de ponerle fecha de cierre a la industria fueguina y la intención manifiesta de vulnerar la soberanía argentina permitiendo la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia”.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de su espacio político con la defensa de los intereses de la provincia:

“Desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso que permitan ponerle un freno a la estafa libertaria, a la eliminación de nuestra industria, a la vulneración de nuestra soberanía y al ajuste contra los más vulnerables.”

Finalmente, Perez convocó a todos los fueguinos a acompañar a los candidatos del frente Defendamos Tierra del Fuego en las elecciones de este domingo. “Se viene un tiempo de cambio y los fueguinos vamos a ser protagonistas de la defensa de Tierra del Fuego”, concluyó.















