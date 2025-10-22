Martín Perez: "Este domingo es Milei o la defensa de Tierra del Fuego"

A escasos días de las elecciones legislativas 2025, el intendente de Río Grande y líder del frente Defendamos Tierra del Fuego, Martín Perez,aseguró que “este domingo no se elige solo un modelo de país, se elige entre Milei o la defensa de Tierra del Fuego”.

El jefe comunal remarcó que el actual gobierno nacional “ha llevado adelante medidas que ponen en riesgo la soberanía y el trabajo de los fueguinos”, haciendo referencia a la adhesión provincial al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la instalación de salmoneras en aguas locales y el desmantelamiento de políticas industriales amparadas por la Ley 19.640.

“Nos quieren hacer creer que el ajuste y la entrega son el camino del progreso, pero nosotros sabemos que sin industria, sin trabajo y sin soberanía, Tierra del Fuego no tiene futuro. No podemos mirar para otro lado mientras destruyen lo que tanto nos costó construir”, afirmó Perez.

El intendente también destacó que la defensa de los intereses provinciales “no es un discurso, es una convicción que se demuestra con hechos”, y recordó las políticas impulsadas desde el municipio para sostener el empleo, promover la producción local y acompañar a las pymes fueguinas frente a la crisis.

“Defender Tierra del Fuego es defender la dignidad de nuestra gente, la posibilidad de que nuestros hijos crezcan, trabajen y se desarrollen acá. Por eso este domingo tenemos que votar con conciencia, con memoria y con orgullo fueguino”, subrayó.

Con un tono enfático, Perez cerró su mensaje señalando que “no hay neutralidad posible cuando está en juego nuestro futuro. Este domingo, es el proyecto de Milei y sus socios, o defendamos Tierra del Fuego con todo nuestro compromiso”.