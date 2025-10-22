Martín Perez: "Este domingo es Milei o la defensa de Tierra del Fuego"

Condenan a 20 años de prisión a un hombre por abusar de su hermana en UshuaiaTierra del Fuego22/10/2025
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ushuaia entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima tenía entre 5 y 16 años de edad.
El intendente de Río Grande y referente de Defendamos Tierra del Fuego llamó a votar en "defensa de la soberanía, el empleo, la industria fueguina y el futuro de la provincia ante las políticas del gobierno nacional".Tierra del Fuego22/10/2025
A escasos días de las elecciones legislativas 2025, el intendente de Río Grande y líder del frente Defendamos Tierra del Fuego, Martín Perez,aseguró que “este domingo no se elige solo un modelo de país, se elige entre Milei o la defensa de Tierra del Fuego”.
El jefe comunal remarcó que el actual gobierno nacional “ha llevado adelante medidas que ponen en riesgo la soberanía y el trabajo de los fueguinos”, haciendo referencia a la adhesión provincial al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la instalación de salmoneras en aguas locales y el desmantelamiento de políticas industriales amparadas por la Ley 19.640.
“Nos quieren hacer creer que el ajuste y la entrega son el camino del progreso, pero nosotros sabemos que sin industria, sin trabajo y sin soberanía, Tierra del Fuego no tiene futuro. No podemos mirar para otro lado mientras destruyen lo que tanto nos costó construir”, afirmó Perez.
El intendente también destacó que la defensa de los intereses provinciales “no es un discurso, es una convicción que se demuestra con hechos”, y recordó las políticas impulsadas desde el municipio para sostener el empleo, promover la producción local y acompañar a las pymes fueguinas frente a la crisis.
“Defender Tierra del Fuego es defender la dignidad de nuestra gente, la posibilidad de que nuestros hijos crezcan, trabajen y se desarrollen acá. Por eso este domingo tenemos que votar con conciencia, con memoria y con orgullo fueguino”, subrayó.
Con un tono enfático, Perez cerró su mensaje señalando que “no hay neutralidad posible cuando está en juego nuestro futuro. Este domingo, es el proyecto de Milei y sus socios, o defendamos Tierra del Fuego con todo nuestro compromiso”.
El Ejecutivo municipal pidió constituirse como querellante en la causa y aportó pruebas que demostrarían una organización previa detrás de la toma ocurrida el 17 de octubre en Barrio Escondido y Barrio Esperanza II.
Durante quince días, los equipos científicos trabajarán en el Canal Beagle, realizando estudios sobre microplásticos, sedimentos, carbono y bosques de algas marinas.
En la recta final de las elecciones, el Intendente aseguró que “el próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei” y sostuvo que “desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso".
El fuego afectó menos de una hectárea y fue rápidamente contenido por brigadistas, bomberos y personal policial.
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.
La medida forma parte de la apertura del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional. Ushuaia será uno de los 37 aeropuertos del país donde comenzará a operar la nueva compañía.
Por segundo año consecutivo, habrá controles gratuitos para hombres mayores de 45 años, con o sin obra social.
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.