Santa Cruz | Caleta Olivia declaró la Emergencia Hídrica ante la crisis de abastecimiento

El Municipio de Caleta Olivia declaró el Estado de Emergencia Hídrica debido a la crítica situación que atraviesa la ciudad como consecuencia de la disminución del caudal de agua proveniente de Comodoro Rivadavia, lo que afecta el normal abastecimiento de agua potable en distintos barrios.

El decreto N.º 3030, firmado por el intendente Pablo Carrizo, establece que la escasez del recurso ha generado serios "inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos y en el funcionamiento de instituciones educativas, sanitarias y sociales".

Según el texto, el Municipio dispuso la autorización para gestionar el alquiler de vehículos de transporte de agua que permitan abastecer los sectores más afectados. Los gastos correspondientes serán cubiertos con partidas presupuestarias específicas.

Asimismo, se solicitará al Gobierno provincial y a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado la puesta en marcha de un plan que garantice el mantenimiento del caudal de agua que ingresa a Caleta Olivia, tanto desde el acueducto del Lago Musters como de las perforaciones existentes en Cañadón Quinta.

Los problemas con el agua en Caleta Olivia vienen desde hace muchos años

Caleta Olivia arrastra problemas de abastecimiento de agua potable desde hace más de 20 años.

La ciudad depende principalmente del acueducto Lago Musters–Comodoro Rivadavia–Caleta Olivia, inaugurado en los años 90, que transporta el agua desde el sur de Chubut hasta el norte de Santa Cruz.

El sistema, sin embargo, nunca alcanzó para cubrir el crecimiento poblacional ni la demanda industrial. A esto se suman roturas constantes, pérdidas, falta de mantenimiento y la disminución del caudal del Lago Musters, especialmente en épocas de sequía.

Durante los últimos años se intentó aliviar la crisis con perforaciones en Cañadón Quinta y con camiones cisterna, pero las soluciones fueron parciales.

Incluso hubo declaraciones de emergencia hídrica en gestiones anteriores, tanto municipales como provinciales, y reclamos históricos de la comunidad a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) por la falta de inversiones sostenidas.

En 2021 se avanzó con obras complementarias del Nuevo Acueducto del Lago Musters, pero los trabajos se vieron demorados y no lograron resolver el suministro continuo.