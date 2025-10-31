El gremio que lidera Carlos Córdoba repite la modalidad de corte total sobre la Ruta 3, como en 2016, cuando el conflicto derivó en un proceso judicial.
Una vecina de Ushuaia pidió ayuda en la radio y vende sus cosas para poder pagar el alquiler
Susana, una mujer con discapacidad y que vive hace 8 años en Ushuaia, expuso su difícil situación debido a su discapacidad en la cual no recibe ningún tipo de ayuda. Contó que entre tantas vueltas de los funcionarios, uno la mandó a que vuelva a Tucumán.Tierra del Fuego31/10/2025
Una vecina de Ushuaia, identificada como Susana, expuso públicamente su desesperada situación en el programa El Ángel de la Radio, que se emite por FM Monumental. Con la voz quebrada y entre lágrimas, contó que junto a su esposo —un jubilado con problemas de salud— atraviesan una difícil situación económica que los pone al borde del desalojo.
“Somos mi marido y yo, y tenemos una mascota. Este mes no pudimos pagar el alquiler y ya no sabemos qué hacer. Estoy discapacitada, no cobro pensión y desde 2021 vengo luchando por eso sin tener ningún resultado”, relató.
Según explicó, su esposo padece una enfermedad pulmonar (EPOC) y trabaja como chofer de taxi, pero el ingreso familiar apenas alcanza para la comida. “Este mes no llegamos a cubrir el alquiler. Estamos tratando de vender lo poco que tenemos: un televisor, una impresora, unas sábanas, el teléfono de mi marido, para poder pagar unos días más”, agregó.
Susana aseguró que desde hace años presentó notas en diferentes organismos provinciales y municipales, sin recibir respuesta. “Golpeé todas las puertas: Gobernación, Municipalidad, IPVyH, Concejo Deliberante, Legislatura, Secretaría de Hábitat, Obras Sanitarias, Energía… Siempre lo mismo. Te atiende una secretaria, te dicen que te van a llamar, y nunca nadie lo hace”, denunció.
La vecina también recordó que su situación de salud le impide acceder a trabajos convencionales. “Hace cuatro meses me operaron de la columna y me pusieron un implante. Estoy en rehabilitación. No puedo hacer tareas con esfuerzo ni de impacto. Pedí ayuda por la ley 48, que se supone promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero jamás tuve respuesta”, explicó.
En su testimonio, mostró indignación ante la falta de empatía de los funcionarios. “Tengo todas las notas presentadas, con fecha y sello. Algunas dirigidas al gobernador Gustavo Melella, otras a la directora del IPVyH y al área de Hábitat. Nunca me respondieron. Ni siquiera hicieron una visita socioeconómica”, remarcó.
Susana contó que, ante la falta de soluciones, junto a su esposo recorrieron distintos barrios de la ciudad —como Dos Banderas y Andorra— en busca de un terreno donde construir una vivienda precaria. “Solo queremos tener un lugar para poner unas maderas y dejar de pagar alquiler. Pero los terrenos cuestan millones y no tenemos nada. Por eso entiendo a quienes terminan usurpando, aunque yo siempre busqué hacer las cosas por derecha”, expresó.
La mujer recordó también un episodio ocurrido durante una reunión con un funcionario municipal: “El licenciado Aro, de Políticas Sociales, me preguntó por qué no volvía a Tucumán. Le respondí que vivo en un país federal y democrático, y tengo derecho a vivir donde me sienta bien. Hace ocho años que vivo en Ushuaia, y me parece una falta de respeto lo que me dijo”, contó.
Susana aseguró que no busca compasión, sino una oportunidad. “No quiero que me regalen nada. Solo quiero que lean las notas que presentamos, que escuchen a la gente. Somos votantes, somos vecinos. Hay mucha gente que la pasa como yo, y parece que a nadie le importa”, concluyó.
Para comunicarse 2901653974
AUDIOS 24 | Monte de Oca: "Si el peronismo no hubiese ido junto, también perdían"Tierra del Fuego30/10/2025
La concejal y senadora electa analizó el resultado electoral y se refirió a la interna del peronismo. También habló sobre la posible candidatura de Coto a gobernador, la reforma laboral y la relación del Gobernador Melella con el Presidente Milei.
La medida se mantendrá "hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado", según advirtió el gremio.
Se extenderá del 1° de noviembre de 2025 al 1° de mayo de 2026, con nuevas disposiciones. La temporada completa valdrá 70 mil pesos y por día 20 mil pesos y solo se podrá usar las modalidades " Cuchara" o " Spinning" y " Mosca" o "Flycasting".
El sector de la "bombonerita" fue históricamente un espacio de recreación de la comunidad boliviana. Ahora avanzan con una plaza que contará 400 metros cuadrados, que integrará espacios de recreación y paseo.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
Elecciones 2025 | Díaz aseguró que el resultado "ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo"Tierra del Fuego28/10/2025
El ex candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego fue duro contra las administraciones del Estado que no funcionan y dijo que el espacio que lidera Martín Perez ratifica una "alternativa". Además, comprendió el voto libertario.
Gisela Dos Santos: “Los jóvenes fueguinos nos sorprenden con su creatividad y visión emprendedora”Tierra del Fuego27/10/2025
La Legisladora destacó la articulación entre el Ministerio de Economía de la Provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, CAME y las áreas locales de Tolhuin, durante el cierre del Programa Jóvenes Empresarios Fueguinos.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.
Malestar en el kirchnerismo fueguino ante la victoria de los libertarios: "Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros"Tierra del Fuego27/10/2025
Desde Melella hasta Vuoto salieron a manifestar su descontento con los resultados electorales. Echaron culpa a Martín Pérez, pero evitaron una autocrítica profunda sobre la gestión provincial y municipal.
Educación de Nación desmintió cierres de universidades y confirmó un aumento del 14% en el presupuestoNacionales30/10/2025
El secretario de Educación de la Nación expuso sobre el presupuesto que tendrá la cartera educativa para el 2026, donde sostuvo que las universidades tendrán un incremento del 14% respecto a 2025.
