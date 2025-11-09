Docentes del SUTEF irán a un nuevo paro provincial de 24 horas para este lunes

Desde el gremio anunciaron que la nueva medida de fuerza es por los "hechos de violencia" que sucedieron en las escuelas y colegios públicos.

Tierra del Fuego09/11/2025
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) convocó a un nuevo paro provincial de 24 horas para este lunes 10 de noviembre, en respuesta a los recientes episodios de violencia ocurridos en distintas instituciones educativas de Tierra del Fuego.

La medida fue resuelta por el congreso provincial de delegadas y delegados, que expresó su “basta de violencia contra la docencia” y exigió acciones urgentes a las autoridades provinciales.

El sindicato demandó:

• Rechazar de manera explícita toda forma de violencia en el ámbito escolar y aplicar medidas urgentes que garanticen el resguardo de la salud y la integridad de la comunidad educativa.
• Implementar protocolos de actuación ante situaciones de violencia.
• Diseñar y aplicar políticas de prevención, erradicación y protección.
• Conformar el Comité Mixto Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente para abordar estas problemáticas de manera estructural.
• Garantizar condiciones seguras para enseñar y aprender.

