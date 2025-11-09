Docentes del SUTEF irán a un nuevo paro provincial de 24 horas para este lunes

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) convocó a un nuevo paro provincial de 24 horas para este lunes 10 de noviembre, en respuesta a los recientes episodios de violencia ocurridos en distintas instituciones educativas de Tierra del Fuego.

La medida fue resuelta por el congreso provincial de delegadas y delegados, que expresó su “basta de violencia contra la docencia” y exigió acciones urgentes a las autoridades provinciales.

El sindicato demandó:

• Rechazar de manera explícita toda forma de violencia en el ámbito escolar y aplicar medidas urgentes que garanticen el resguardo de la salud y la integridad de la comunidad educativa.

• Implementar protocolos de actuación ante situaciones de violencia.

• Diseñar y aplicar políticas de prevención, erradicación y protección.

• Conformar el Comité Mixto Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente para abordar estas problemáticas de manera estructural.

• Garantizar condiciones seguras para enseñar y aprender.