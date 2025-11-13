Julio De Vido ya está tras las rejas para cumplir su condena por la Tragedia de Once

El Ejército Argentino incorporará los primeros vehículos blindados a rueda Stryker M1126Nacionales13/11/2025
En las próximas semanas se sumarán los VCBR 8x8 Stryker M1126. Los soldados se capacitan en Estados Unidos sobre las unidades blindadas.
El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.Nacionales13/11/2025
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se entregó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cuatro años de prisión, tras quedar firme la sentencia por su responsabilidad en la Tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos presentados por la defensa y el Ministerio Público Fiscal, y confirmó así la condena que había dictado el Tribunal Oral Federal N° 4, que encontró a De Vido culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los planteos y con ello cerró cualquier instancia de apelación. De Vido también fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
En 2018, el tribunal había determinado que el entonces ministro no controló el destino de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable del servicio del ferrocarril Sarmiento. Aunque fue absuelto por el delito de estrago culposo —vinculado a las muertes del siniestro—, los jueces concluyeron que existió un manejo irregular de los recursos.
En las próximas semanas se sumarán los VCBR 8x8 Stryker M1126. Los soldados se capacitan en Estados Unidos sobre las unidades blindadas.
La medida fue plasmada en el Boletín Oficial donde otros ministerios también tendrán cambios de roles y poderes.
Para el Presidente #Milei las entidades privadas "deben tener mayor libertad para establecer sus condiciones de contratación y política salarial" y dispuso que se liberen los precios de las cuotas y aranceles de las mismas.
La aeronave, rematriculada como 6-P-58, se incorporará a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración en Trelew, donde hará tareas de vigilancia de largo alcance sobre espacios marítimos nacionales.
La medida regirá hasta que la firma renové su habilitación provincial en La Rioja. La autoridad sanitaria ya había prohibido previamente el uso y comercialización de sus productos.
La senadora electa adelantó que en el próximo Congreso se vendrán "reformas muy importantes para los argentinos".
El Tribunal Oral Federal N°7 inició las audiencias virtuales del proceso que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública.
Las entidades financieras no atenderán al público y estarán restringidas algunas operaciones por el día de los trabajadores del sector.
En una foto difundida por la Casa Rosada, el Presidente se mostró con los nuevos funcionarios. Entre ellos se muestra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien iba a ser desplazado.
El Presidente confirmó a través de sus redes sociales la designación del “Colo” Santilli, quien tendrá a su cargo el diálogo con gobernadores y legisladores.
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
La inflación se ubicó en 2,3% frente al 2,1% de septiembre. Transporte y Vivienda fueron las divisiones que más aumentaron en el mes y también hubo incrementos en los combustibles que golpean los bolsillos argentinos.
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Las consultas y estudios se desarrollarán en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de cuatro urólogos del sistema municipal. Los controles son gratuitos.