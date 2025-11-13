Julio De Vido ya está tras las rejas para cumplir su condena por la Tragedia de Once

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se entregó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cuatro años de prisión, tras quedar firme la sentencia por su responsabilidad en la Tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos presentados por la defensa y el Ministerio Público Fiscal, y confirmó así la condena que había dictado el Tribunal Oral Federal N° 4, que encontró a De Vido culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los planteos y con ello cerró cualquier instancia de apelación. De Vido también fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

En 2018, el tribunal había determinado que el entonces ministro no controló el destino de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable del servicio del ferrocarril Sarmiento. Aunque fue absuelto por el delito de estrago culposo —vinculado a las muertes del siniestro—, los jueces concluyeron que existió un manejo irregular de los recursos.