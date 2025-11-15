El Intendente de Río Grande advirtió que la modificación de los procesos productivos de celulares fabricados en Tierra del Fuego podría derivar en la pérdida de 400 empleos.
USHUAIA | Labraron 18 actas de infracción por perros sueltos en el barrio Río Pipo
"Necesitamos que las familias mantengan a sus perros contenidos para evitar accidentes, molestias y situaciones de riesgo" dijeron en Zoonosis luego de multar a los irresponsables.Tierra del Fuego15/11/2025
La Dirección de Zoonosis, llevó adelante este viernes 14 de noviembre un operativo de control animal en el barrio Río Pipo, donde los equipos municipales recorrieron distintos sectores durante toda la jornada y realizaron 18 actas de infracción en el marco de la Ordenanza Municipal N° 4800, que regula la tenencia responsable de animales de compañía.
La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “cada operativo es una oportunidad para reforzar el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la convivencia. Necesitamos que las familias mantengan a sus perros contenidos para evitar accidentes, molestias y situaciones de riesgo. La tenencia responsable empieza en casa y es clave para una ciudad más segura”.
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, señaló que “estamos manteniendo una presencia sostenida en los barrios, conversando con los vecinos, aclarando dudas sobre la normativa vigente y acompañando cada situación para que puedan cumplir con la ordenanza. Nuestro objetivo es trabajar cerca de la comunidad, brindando información y generando soluciones”.
Tras el desborde, el Municipio anunció un operativo integral para retirar sedimentos, limpiar el cauce y garantizar el correcto escurrimiento del agua.
Alerta estafas: La DPE advierte por una publicación falsa sobre un supuesto plan de bonificaciónTierra del Fuego14/11/2025
El organismo desmintió una publicación viral y recordó a la población que no existe ningún beneficio de ese tipo, instando a verificar siempre la información en canales oficiales.
Ushuaia promueve controles preventivos por el Día Mundial contra la DiabetesTierra del Fuego14/11/2025
Los vecinos pueden concurrir al Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, donde se realizan chequeos y se brinda asesoramiento profesional.
Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por el proyecto de Salario Básico Universal elaborado por el gremioTierra del Fuego13/11/2025
En el encuentro se habló del proyecto elevado a la Legislatura en el que se establece establece un piso salarial común que elimine disparidades entre empleados públicos.
Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivosTierra del Fuego12/11/2025
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
Melella respaldó a Terra Ignis, pidió apoyo de la Legislatura y espera atraer capitalesTierra del Fuego12/11/2025
El Gobernador despejó dudas respecto de la capacidad operativa de la empresa estatal que deberá contar con capitales y con una aprobación de la Legislatura. "Si hay interés en invertir, bienvenidos sean todos, menos los británicos”, dijo.
Río Grande amplía la campaña de prevención de cáncer de próstata: se suman 50 nuevos cuposTierra del Fuego12/11/2025
Las consultas y estudios se desarrollarán en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de cuatro urólogos del sistema municipal. Los controles son gratuitos.
🔴ESTE VIDEO PUEDE CONTENER IMÁGENES SENSIBLES |Kiev y Odesa fueron blancos de los ataques con drones rusos, dejando un saldo total de al menos seis personas fallecidas y numerosos heridos.
Misterio en el aire: Sudáfrica investiga la llegada de un avión con más de 150 palestinos sin documentación desde Gaza
Los pasajeros permanecieron retenidos dentro de la aeronave durante 12 horas en Johannesburgo. Las entrevistas migratorias revelaron que los palestinos no podían indicar dónde se encontraban en Sudáfrica ni cuánto tiempo planeaban quedarse.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.