USHUAIA | Labraron 18 actas de infracción por perros sueltos en el barrio Río Pipo

La Dirección de Zoonosis, llevó adelante este viernes 14 de noviembre un operativo de control animal en el barrio Río Pipo, donde los equipos municipales recorrieron distintos sectores durante toda la jornada y realizaron 18 actas de infracción en el marco de la Ordenanza Municipal N° 4800, que regula la tenencia responsable de animales de compañía.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “cada operativo es una oportunidad para reforzar el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la convivencia. Necesitamos que las familias mantengan a sus perros contenidos para evitar accidentes, molestias y situaciones de riesgo. La tenencia responsable empieza en casa y es clave para una ciudad más segura”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, señaló que “estamos manteniendo una presencia sostenida en los barrios, conversando con los vecinos, aclarando dudas sobre la normativa vigente y acompañando cada situación para que puedan cumplir con la ordenanza. Nuestro objetivo es trabajar cerca de la comunidad, brindando información y generando soluciones”.