ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante todo el 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el calendario completo de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a todo el año 2026, mediante la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La medida establece las fechas de cobro de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para los meses de enero a diciembre, incluyendo ambas cuotas del haber anual complementario (aguinaldo).

El calendario de pagos de 2026 iniciará el viernes 9 de enero, con el cobro para los jubilados y titulares de las pensiones no contributivas (PNC). No obstante, aún resta conocer cuáles serán los incrementos que se aplicarán en los haberes de enero a diciembre del año próximo

Organización de los pagos

Según el documento, el organismo previsional fijó el esquema de pagos en 20 grupos, conforme a las condiciones financieras y el flujo de ingresos provenientes de aportes y contribuciones. La Dirección de Pago de Beneficios incorporó los informes técnicos necesarios para definir las fechas mensuales, que se detallan en los anexos publicados en el Boletín Oficial.

Rendición de cuentas y normativa aplicable

La resolución también recuerda que la rendición de cuentas de las entidades financieras deberá realizarse de acuerdo con la Comunicación “A” 6386 del Banco Central, que regula el procedimiento para los bancos encargados de efectuar los pagos de ANSES.

Además, se delega en la Dirección General de Finanzas la definición del importe correspondiente a cada intervalo de pago, tal como lo establece la Resolución D.E.-A Nº 327/2009.