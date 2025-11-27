Cabello advierte que Venezuela "decide quién vuela y quién no" tras cancelaciones de aerolíneas

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro “decide quién vuela y quién no”, en medio de una ola de cancelaciones de vuelos comerciales hacia y desde el país tras una advertencia emitida por Estados Unidos sobre los riesgos de sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe.

En su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello sostuvo que el Ejecutivo dio un ultimátum a las aerolíneas para retomar sus operaciones. “El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas: si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad, y listo, no hay problema”, afirmó.

El plazo fijado por el Gobierno venció este miércoles, aunque por el momento las autoridades no han informado si avanzarán en la revocación de permisos de “vuelo permanente” ni si aplicarán nuevas sanciones a las compañías que suspendieron sus servicios.

Las cancelaciones comenzaron el fin de semana, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una alerta instando a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela. La advertencia llega en un contexto de tensión regional, marcado por el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico, movimiento que Caracas interpreta como una amenaza directa al Gobierno de Maduro.