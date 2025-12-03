🔴EN VIVO: Juran los nuevos diputados en el Congreso

El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
Monzones intensificados y ciclones poco frecuentes arrasan Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia, con pueblos enteros bajo el agua y cientos de desaparecidos.
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.