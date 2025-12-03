🔴EN VIVO: Juran los nuevos diputados en el Congreso

Lo + visto en U24

Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en Ushuaia Tierra del Fuego 03/12/2025 El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.