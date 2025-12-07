El enviado de Trump aseguró que la paz está a “metros de distancia”, pero bloqueada por dos puntos críticos: territorio y energía nuclear.
Venezuela advierte que está “más que preparada” para responder a cualquier agresión en medio de tensiones con EE.UU.
El titular de Defensa, Padrino López, sostuvo que, “bajo el liderazgo” del presidente Maduro, Venezuela responderá “cuando sea necesario” para “mantener íntegra” la patria.Mundo07/12/2025 EFE
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra “más que preparada” para dar una “respuesta contundente” ante cualquier intento de agresión, en un contexto de creciente tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen.
Durante una transmisión por el canal estatal VTV, Padrino destacó la cohesión interna de la FANB y aseguró que el cuerpo militar está “más profesional, más popular y más preparado” para defender al país. “Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela”, afirmó.
El titular de Defensa sostuvo que, “bajo el liderazgo” del presidente Nicolás Maduro, Venezuela responderá “cuando sea necesario” para “mantener íntegra” la patria.
Cabello: “No es una revolución desarmada”
Más temprano, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, también se refirió al clima de tensión y aseguró que Venezuela vive “una revolución pacífica, pero no desarmada”. El dirigente explicó que Maduro ordenó meses atrás una estrategia de “resistencia activa prolongada” combinada con “ofensiva permanente” para la defensa del país.
“El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, haciendo lo de todos los días, pero pendientes de los detalles. No nos podemos dejar arrinconar por nadie”, expresó Cabello durante un acto de juramentación de comandos comunitarios en el estado Monagas.
“Cuatro meses intensos de amenazas”
Cabello también afirmó que Venezuela enfrenta “cuatro meses intensos de amenazas” desde que Estados Unidos inició un despliegue militar en el Caribe, al que Caracas acusa de ejercer “terrorismo psicológico” contra la FANB y la población.
“Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos”, sostuvo el también ministro de Interior.
