Video: Grupo Ivan Franko (ucraniano)

Más de 710.000 soldados rusos están desplegados actualmente a lo largo de una línea de frente de 1.250 kilómetros, y Rusia pierde entre 1.000 y 1.100 militares por día, entre muertos y heridos. Así lo afirmó el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, en una entrevista con Sky News, donde advirtió que Moscú intenta avanzar “a lo largo de prácticamente toda la línea de frente”.

Syrsky detalló que los combates más intensos se registran en Pokrovsk, Kupiansk, Lyman y cerca de Huliaipole, donde Rusia concentra una fuerte presión ofensiva. Aun así, aseguró que las fuerzas ucranianas mantienen el control de la parte norte de Pokrovsk, ciudad considerada una fortaleza en el Donbás, y continuarán luchando para recuperar las áreas restantes. Esto contradice las afirmaciones rusas de haber capturado completamente el enclave, un objetivo perseguido por Moscú desde hace 16 meses.

El comandante ucraniano también explicó que Rusia está lanzando diariamente entre 4.000 y 5.000 drones de ataque unidireccionales contra posiciones ucranianas, además de 1.500 a 2.000 drones lanzabombas.

Sin embargo, aseguró que Ucrania ha logrado equiparar —e incluso superar en algunos sectores— la capacidad de respuesta con drones. “En cuanto a drones, hay más o menos paridad. Actualmente estamos desplegando un poco más de drones FPV que los rusos”, afirmó Syrsky.