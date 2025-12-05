Ucrania advierte Rusia pierde más de 1.000 soldados al día mientras intensifica ofensivas en toda la línea de frente

Tensión militar en el Caribe | El aeropuerto de Caracas opera sin vuelos internacionales
Solo aerolíneas venezolanas mantienen operaciones en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras persisten las cancelaciones de compañías extranjeras.
El jefe del ejército ucraniano señala que Moscú despliega más de 710.000 militares y lanza hasta 5.000 drones kamikaze diarios, pero asegura que Ucrania mantiene la defensa y la paridad tecnológica.Mundo05/12/2025 ANSA
Video: Grupo Ivan Franko (ucraniano)
Más de 710.000 soldados rusos están desplegados actualmente a lo largo de una línea de frente de 1.250 kilómetros, y Rusia pierde entre 1.000 y 1.100 militares por día, entre muertos y heridos. Así lo afirmó el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, en una entrevista con Sky News, donde advirtió que Moscú intenta avanzar “a lo largo de prácticamente toda la línea de frente”.
Syrsky detalló que los combates más intensos se registran en Pokrovsk, Kupiansk, Lyman y cerca de Huliaipole, donde Rusia concentra una fuerte presión ofensiva. Aun así, aseguró que las fuerzas ucranianas mantienen el control de la parte norte de Pokrovsk, ciudad considerada una fortaleza en el Donbás, y continuarán luchando para recuperar las áreas restantes. Esto contradice las afirmaciones rusas de haber capturado completamente el enclave, un objetivo perseguido por Moscú desde hace 16 meses.
El comandante ucraniano también explicó que Rusia está lanzando diariamente entre 4.000 y 5.000 drones de ataque unidireccionales contra posiciones ucranianas, además de 1.500 a 2.000 drones lanzabombas.
Sin embargo, aseguró que Ucrania ha logrado equiparar —e incluso superar en algunos sectores— la capacidad de respuesta con drones. “En cuanto a drones, hay más o menos paridad. Actualmente estamos desplegando un poco más de drones FPV que los rusos”, afirmó Syrsky.
Solo aerolíneas venezolanas mantienen operaciones en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras persisten las cancelaciones de compañías extranjeras.
El presidente ruso sostuvo que "liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o las tropas ucranianas abandonan estos territorios". Kiev rechaza la invasión.
Tras cinco horas de reunión en el Kremlin, Moscú y Washington aseguran que el diálogo seguirá, mientras Ucrania y sus aliados europeos critican la falta de avances y exigen una “paz justa y duradera”
Monzones intensificados y ciclones poco frecuentes arrasan Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia, con pueblos enteros bajo el agua y cientos de desaparecidos.
Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, desarrollados localmente, para atacar a dos petroleros rusos sancionados que operaban en la llamada “flota fantasma” destinada a evadir restricciones internacionales.
La advertencia del presidente estadounidense llega luego de que el regulador aeronáutico de EE.UU. alertara sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la zona por el aumento de la actividad militar.
La ciudad chilena pretende quedarse con los cruceros turísticos en el Canal Beagle y ser la puerta a la Antártida, que hasta ahora mantiene el Puerto de Ushuaia.
"Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más" les dijo el Gobierno a las empresas aéreas que cancelaron sus vuelos por la tensión militar estadounidense en el Caribe.
Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania muestran señales de avance, aunque sin indicios concretos de un desenlace cercano.
El portavoz del Kremlin aseguró que Rusia sigue de cerca las negociaciones, pero que aún no recibió documentos oficiales. Putin advierte de no llegar a un acuerdo avanzará aún más sobre Ucrania.
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.