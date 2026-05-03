Docentes del SUTEF harán retención de servicios por el retraso en el pago del material didáctico

El sindicato docente SUTEF anunció una retención de servicios a partir del lunes 4 de mayo, tras denunciar el incumplimiento en el pago del ítem de material didáctico por parte del Gobierno.

Según indicaron desde el gremio, el plazo de acreditación había sido fijado para el 30 de abril, mientras que el Gobierno anunció la acreditación el 8 de mayo junto con salarios.

En ese marco, señalaron que la medida de fuerza que -afectará a los alumnos de la educación pública- se mantendrá “hasta tanto se efectivice el pago”. Desde SUTEF afirmaron que la falta de cumplimiento “genera perjuicio económico e inestabilidad” en el sector docente, en un contexto donde —según remarcaron— los salarios se encuentran congelados desde hace cuatro meses.