Docentes del SUTEF harán retención de servicios por el retraso en el pago del material didáctico
03/05/2026
El gremio docente advirtió que la medida de fuerza comenzará este lunes afectando a la educación pública.
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Con 11 votos a favor, la Legislatura dejó sin efecto la reforma constitucional impulsada por el oficialismo: solo los bloques de FORJA y Sumemos Tolhuin —con el acompañamiento de la legisladora Dos Santos— defendieron la continuidad del proceso, cuestionado por su alto costo y el rechazo social.
El presidente estadounidense lanzó una fuerte advertencia sobre la isla caribeña, en medio de nuevas sanciones y una escalada de presión política y militar.
Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico SurNacionales02/05/2026
Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
Ushuaia: detuvieron a un hombre tras robar una camioneta y circular por la ciudadPoliciales02/05/2026
El vehículo fue localizado durante un operativo policial pocas horas después de la denuncia.
El Gobierno fueguino depositará salarios y la ayuda didáctica docente en una sola cuotaTierra del Fuego02/05/2026
Los haberes estarán disponibles el 8 de mayo. También se abonarán planes sociales y pensiones provinciales.