Docentes del SUTEF harán retención de servicios por el retraso en el pago del material didáctico

El gremio docente advirtió que la medida de fuerza comenzará este lunes afectando a la educación pública.
03/05/2026
aula vacia 1

El sindicato docente SUTEF anunció una retención de servicios a partir del lunes 4 de mayo, tras denunciar el incumplimiento en el pago del ítem de material didáctico por parte del Gobierno.

Según indicaron desde el gremio, el plazo de acreditación había sido fijado para el 30 de abril, mientras que el Gobierno anunció la acreditación el 8 de mayo junto con salarios. 

 En ese marco, señalaron que la medida de fuerza que -afectará a los alumnos de la educación pública- se mantendrá “hasta tanto se efectivice el pago”. Desde SUTEF afirmaron que la falta de cumplimiento “genera perjuicio económico e inestabilidad” en el sector docente, en un contexto donde —según remarcaron— los salarios se encuentran congelados desde hace cuatro meses.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+
Noticias
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
jorge Lechman

La Legislatura derogó la ley de Reforma Constitucional

Tierra del Fuego01/05/2026
Con 11 votos a favor, la Legislatura dejó sin efecto la reforma constitucional impulsada por el oficialismo: solo los bloques de FORJA y Sumemos Tolhuin —con el acompañamiento de la legisladora Dos Santos— defendieron la continuidad del proceso, cuestionado por su alto costo y el rechazo social.
 
 
Noticias gratis en tu correo