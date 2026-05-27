Rige un nuevo paro docente en Tierra del Fuego

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina confirmó un paro docente de 24 horas en Tierra del Fuego para este miércoles 27 de mayo, medida que alcanzará a todos los niveles y modalidades educativas de la provincia.

La notificación fue presentada formalmente ante los ministerios provinciales de Trabajo y de Educación, indicando que la medida de fuerza comenzará a las 00:00 horas y abarcará a toda la docencia de Tierra del Fuego.

Desde el gremio señalaron que el paro docente en Tierra del Fuego se realiza en sintonía con distintas acciones impulsadas en varias provincias del país, ante la falta de convocatoria a una huelga nacional por parte de las centrales sindicales argentinas.

Según expresaron desde SUTEF, el objetivo es “fortalecer la unidad de las luchas docentes y nacionalizar el reclamo en defensa de la educación pública y de salarios dignos para la docencia”.

En ese marco, el sindicato explicó que la medida responde al deterioro salarial que atraviesa el sector educativo y al impacto del contexto económico sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. “Paramos y movilizamos porque no nos resignamos a salarios de pobreza, condiciones laborales precarias, al pluriempleo, al creciente endeudamiento, en defensa de la zona fría, por mayor inversión y contra el ajuste en la Educación Pública”, señalaron desde la organización sindical.