Frío extremo: la DPOSS pidió proteger las cañerías para evitar cortes de agua en Ushuaia y Tolhuin

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La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) emitió una serie de recomendaciones para los vecinos de Ushuaia y Tolhuin ante las bajas temperaturas y las condiciones climáticas previstas para los próximos días, con el objetivo de evitar el congelamiento de las instalaciones domiciliarias de agua.

Desde el organismo explicaron que el congelamiento de cañerías y conexiones internas puede provocar la interrupción del suministro de agua potable y generar roturas que demanden costosas reparaciones.

Por ese motivo, solicitaron a los usuarios tomar medidas preventivas para proteger las instalaciones domiciliarias y minimizar los inconvenientes durante la ola de frío.

Entre las principales recomendaciones, la DPOSS aconseja:

Proteger las cañerías expuestas al exterior con materiales aislantes adecuados.

Evitar que las instalaciones de agua queden expuestas al viento y a las bajas temperaturas.

Reparar de inmediato cualquier pérdida de agua para impedir la formación de hielo y evitar el desperdicio del recurso.

Asimismo, recordaron que el mantenimiento de las instalaciones internas es responsabilidad de cada usuario y constituye una acción fundamental para garantizar la continuidad del servicio.

Desde la DPOSS señalaron que continúan trabajando de manera permanente para asegurar el abastecimiento de agua potable en Ushuaia y Tolhuin, al tiempo que solicitaron la colaboración de la comunidad mediante el uso responsable del recurso y la adopción de estas medidas preventivas.

El organismo remarcó que, con simples acciones de prevención, es posible evitar daños en las cañerías, reducir pérdidas de agua y contribuir al correcto funcionamiento del sistema de distribución durante los días de temperaturas extremas.