Emiten una alerta por frío extremo en Tierra del Fuego

La Secretaría de Protección Civil de Tierra del Fuego informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para toda la provincia, vigente durante las próximas 48 horas.

Según el organismo, durante este período se esperan temperaturas muy bajas, con registros que podrían alcanzar los -10 °C en distintos sectores de Tierra del Fuego.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa y reducir los cambios bruscos de temperatura. Además, advirtieron que las bajas temperaturas representan un mayor riesgo para niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones para calefaccionar los hogares

Protección Civil también recordó la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar accidentes e intoxicaciones por monóxido de carbono durante los días de frío intenso.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una ventilación permanente en los ambientes.

Revisar los artefactos a gas con un profesional matriculado.

No utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar la vivienda o secar ropa.

Evitar sobrecargar los enchufes eléctricos.

Apagar las estufas eléctricas antes de dormir o salir del hogar.

Asimismo, solicitaron proteger a las mascotas, brindándoles un lugar resguardado de las bajas temperaturas.

Desde la Secretaría de Protección Civil recordaron que, ante cualquier emergencia, la comunidad puede comunicarse de manera inmediata a los teléfonos 911 o 103.