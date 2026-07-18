Emiten una alerta por frío extremo en Tierra del Fuego
Tierra del Fuego18/07/2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para las próximas 48 horas. Protección Civil pidió extremar los cuidados, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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