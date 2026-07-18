Hay distintos barrios afectados en Ushuaia por un corte de energía

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que una falla en la turbina Rolls-Royce, principal equipo de generación de la central termoeléctrica de Ushuaia, provocó este viernes una interrupción momentánea del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad abastecidos desde la usina principal.

El desperfecto se registró en un contexto de frío extremo, con temperaturas cercanas a los -10 °C, lo que incrementa la demanda energética y exige un monitoreo permanente del sistema de generación y distribución.

Desde el organismo indicaron que personal técnico trabaja para reparar la falla y restablecer el suministro de forma gradual y segura, priorizando la estabilidad del sistema y evitando sobrecargas durante el proceso de normalización del servicio.

Mientras tanto, la DPE aclaró que los sectores alimentados por la usina auxiliar ubicada en el predio de Vialidad Provincial continúan con suministro eléctrico, ya que no fueron afectados por el desperfecto.

La empresa provincial señaló que continuará brindando información oficial sobre la evolución de los trabajos y agradeció la comprensión de los vecinos ante los inconvenientes ocasionados por la contingencia.