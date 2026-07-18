Francia e Inglaterra buscan el tercer puesto del Mundial 2026
Mundial 202618/07/2026
Franceses e ingleses se enfrentan este sábado por el tercer lugar de la Copa del Mundo. Mbappé, Kane y Bellingham también pelean por quedarse con la Bota de Oro.
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El capitán de la Selección Argentina publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de la derrota ante España. Agradeció el apoyo de los argentinos, destacó el camino del equipo y felicitó al nuevo campeón del mundo.
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Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la entidad destacó el acompañamiento recibido durante todo el torneo. Además, informó que parte del plantel viajará directamente hacia sus clubes, mientras que una delegación llegará este lunes al país.
Inglaterra goleó a Francia en un partidazo y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026Mundial 202618/07/2026
Los Tres Leones vencieron 6-4 a Francia en Miami en el partido con más goles del torneo. Bukayo Saka fue la gran figura con un triplete, mientras que Kylian Mbappé anotó dos tantos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
¡Con unos huevos enormes! Argentina venció a Inglaterra y está en la final del Mundial 2026Mundial 202615/07/2026
La Selección de Lionel Scaloni remontó un partido inolvidable, venció 2-1 a Inglaterra y disputará la gran final de la Copa del Mundo frente a España.
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Con una dosis espectacular de humor y la desopilante traducción de "the oven is not ready for buns", la propia delegación diplomática se volvió viral en las redes.
La Roja venció 2-0 a los franceses en Dallas, cortó el paso del gran candidato al título y ahora buscará su segunda Copa del Mundo frente al ganador de Argentina e Inglaterra.
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Con un doblete de Jude Bellingham en el tiempo suplementario, los ingleses remontaron un partido dramático, vencieron 2-1 a Noruega y ahora esperan por Argentina o Suiza.
La Roja se impuso 2-1 con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, eliminó a los Diablos Rojos y ahora enfrentará a Francia en busca de un lugar en la gran final.
Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el conjunto francés derrotó 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales, donde espera por el ganador de España y Bélgica.
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