Francia e Inglaterra buscan el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra dejarán atrás la frustración de las semifinales para disputar este sábado el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se jugará desde las 17:00 (hora de Argentina) y enfrentará a dos selecciones que llegaron como candidatas al título.

Más allá del podio, el duelo tendrá un atractivo adicional: la pelea por la Bota de Oro. Kylian Mbappé, con ocho goles, intentará superar a Lionel Messi, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis tantos, todavía mantienen chances de quedarse con el premio al máximo goleador del torneo.

Francia fue uno de los equipos más sólidos del campeonato. Superó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, luego eliminó a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0) para instalarse en las semifinales. Sin embargo, su sueño de alcanzar una tercera final consecutiva terminó con la derrota 2-0 ante España.

Inglaterra, en cambio, recorrió un camino mucho más sufrido. Debutó con un triunfo 4-2 sobre Croacia, empató 0-0 con Ghana y venció a Panamá para quedarse con el Grupo L. Después eliminó a RD del Congo, protagonizó un inolvidable 3-2 frente a México, superó a Noruega en el alargue y finalmente cayó 2-1 ante Argentina en una semifinal cargada de emociones.

Ahora, franceses e ingleses intentarán cerrar su participación con una victoria y subir al podio del Mundial 2026, en un partido que también puede definir al máximo goleador del torneo.