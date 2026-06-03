Freiberger cuestionó las desafectaciones de espacios verdes y reclamó mayor transparencia en la entrega de tierras

Concejal de Provincia Grande, Diana Freiberger | Foto: Archivo

En el marco de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia, la concejal de Provincia Grande, Diana Freiberger, volvió a cuestionar la política de tierras que lleva adelante el Municipio y advirtió sobre la reiteración de proyectos vinculados a la desafectación de espacios verdes.

La edil sostuvo que la ciudad atraviesa una problemática estructural relacionada con la planificación urbana y el acceso a la tierra, y remarcó que muchos vecinos permanecen desde hace años inscriptos en los registros de demanda habitacional sin obtener respuestas concretas.

"En todas las sesiones terminamos tratando alguna desafectación. En esta oportunidad son cuatro expedientes que llegan con despacho del COPU. Esto demuestra una falta de planificación que se viene profundizando desde hace años", afirmó en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia.

Freiberger señaló que existe una contradicción entre los discursos vinculados a la acción climática y la preservación ambiental y las decisiones que, según sostuvo, terminan reduciendo espacios verdes dentro de la ciudad.

"Por un lado se aprueban ordenanzas relacionadas con la acción climática y por el otro se desafectan espacios verdes de manera constante. Esa dualidad refleja una de las principales falencias de la gestión municipal", expresó.

La concejal también reclamó mayor transparencia en los procesos de adjudicación de tierras fiscales y cuestionó que proyectos impulsados desde su bloque para modificar los mecanismos de asignación de terrenos no logran avanzar en las comisiones del cuerpo deliberativo.

"Hay vecinos que llevan 10, 15 o 20 años esperando un terreno y observan cómo otras personas acceden en plazos mucho más cortos. Eso genera desconfianza y un profundo sentimiento de injusticia", manifestó.

Además, recordó que recientemente la Justicia dictó una sentencia vinculada a la entrega de viviendas por parte de ATE, situación que, a su entender, vuelve a poner en debate los criterios utilizados para la distribución de tierras y soluciones habitacionales.

Freiberger sostuvo que la ciudad necesita una política habitacional integral que no se limite únicamente a la entrega de lotes. "Un terreno sin servicios no constituye una solución habitacional completa. Hace falta planificación, infraestructura y acompañamiento para que las familias puedan realmente desarrollar un proyecto de vida", remarcó.

Por otra parte, cuestionó declaraciones recientes vinculadas al valor del boleto del transporte público y consideró que comparar el costo del pasaje con otros consumos cotidianos representa una falta de sensibilidad frente a la realidad económica de muchas familias fueguinas.

Finalmente, la concejal insistió en la necesidad de establecer reglas claras y transparentes para la administración de la tierra pública y aseguró que continuará impulsando iniciativas para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a terrenos para los vecinos de Ushuaia.