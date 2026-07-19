Una falla en la turbina Rolls-Royce dejó sin luz a gran parte de Ushuaia y hubo sectores con más de 10 horas sin servicio

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La Dirección Provincial de Energía (DPE) confirmó que el masivo corte de energía que afectó a distintos sectores de Ushuaia fue provocado por una falla en la turbina Rolls-Royce de la usina principal.

Mientras el organismo provincial avanzaba con las tareas de descongelamiento y reparación, numerosos vecinos reportaron que permanecieron más de 10 horas sin suministro eléctrico, una situación que generó complicaciones en los hogares en plena ola de frío, con temperaturas cercanas a los -10 °C.

A través de un comunicado oficial, la DPE informó que "se ha avanzado en el proceso de descongelamiento de los sistemas auxiliares y de aire comprimido", y aseguró que los trabajos se encuentran en una instancia avanzada para comenzar con la reposición del servicio eléctrico "lo antes posible".

El corte afectó a los sectores abastecidos desde la usina principal, mientras que el personal técnico trabajó durante toda la jornada para normalizar el sistema de manera gradual y segura.