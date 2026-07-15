Ola de frío polar en Ushuaia: se esperan temperaturas de hasta 14 grados bajo cero

Ushuaia se prepara para afrontar una de las semanas más frías de la temporada invernal. De acuerdo con los últimos datos meteorológicos, un sistema de alta presión favorecerá cielos mayormente despejados, lo que potenciará el enfriamiento nocturno y provocará que los termómetros se desplomen de manera extrema en las próximas jornadas .

Para este jueves 16 de julio, se prevé un día con nubosidad variable ("nubes y claros") y vientos leves del cuadrante noroeste . La temperatura máxima alcanzará apenas los -3°C, mientras que la mínima descenderá hasta los -9°C durante la mañana .

El pico del frío: viernes y sábado

El ingreso de aire aún más frío se consolidará de cara al fin de semana:

Viernes 17 de julio: Se espera un cielo prácticamente despejado, lo que agudizará las heladas . La temperatura máxima estimada será de -4°C , mientras que la mínima perforará la barrera de los dos dígitos, posicionándose en -11°C .

Sábado 18 de julio: Será la jornada más crítica del período. Con condiciones de cielo despejado a nubes y claros, la temperatura máxima se mantendrá en -4°C, pero la mínima registrará una marca histórica para este mes, alcanzando los -14°C en las primeras horas del día . Los vientos soplarán leves desde el sector norte a unos 7 km/h .

Hacia el domingo 19 de julio, el viento rotará levemente al oeste y se incrementará la nubosidad . Aunque la temperatura máxima ascenderá levemente hasta -1°C y la mínima se ubicará en -8°C, se prevé el retorno de las precipitaciones en forma de nieve hacia la noche, con acumulados estimados en 0.4 cm .

Consulte el estado del tiempo las 24 horas en nuestra sección del tiempo 👉https://ushuaia24.com.ar/contenido/68/el-tiempo