Tolhuin registra un consumo récord de agua por el frío extremo y reorganizan el abastecimiento

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informó que Tolhuin atraviesa un consumo extraordinario de agua potable, impulsado por las temperaturas bajo cero de los últimos días.

Desde el organismo explicaron que el aumento de la demanda responde, en gran medida, a que muchos vecinos dejan correr el agua de forma permanente para evitar el congelamiento de las cañerías domiciliarias, una práctica que provoca un importante derroche del recurso y compromete las reservas de la planta potabilizadora.

Ante este escenario, la DPOSS anunció que reorganizará de manera transitoria el esquema de abastecimiento mediante camiones aguateros, con el objetivo de preservar los niveles de agua tratada y garantizar una distribución equitativa para toda la comunidad.

Según indicaron, el nuevo sistema se adaptará de forma dinámica de acuerdo con la disponibilidad real del recurso en las cisternas y priorizará los sectores con mayores necesidades operativas.

No obstante, aclararon que el esquema mantendrá la flexibilidad necesaria para atender situaciones de urgencia comprobada, mientras el organismo continúa monitoreando el funcionamiento de la planta y la evolución de las reservas.

Piden evitar dejar las canillas abiertas

La DPOSS reiteró el pedido a los vecinos para no utilizar el goteo permanente como método para evitar el congelamiento de las instalaciones, ya que esa práctica incrementa considerablemente el consumo de agua potable.

En su lugar, recomendaron aislar térmicamente las cañerías expuestas, una medida que permite prevenir el congelamiento sin desperdiciar agua.

Finalmente, el organismo remarcó que este operativo especial continuará vigente mientras persistan las actuales condiciones climáticas y apeló a la colaboración de toda la comunidad para hacer un uso responsable del recurso y evitar problemas de abastecimiento durante la ola de frío extremo.